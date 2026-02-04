Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Ejército de Tierra se prepara para reforzar a la UME por la borrasca Leonardo en Andalucía

El Gobierno traslada a la Junta que puede ampliar de inmediato efectivos y medios ante las inundaciones; la UME actúa ya en siete provincias

Europa Press

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha trasladado a la Junta de Andalucía que el Ejército de Tierra tiene listas todas las capacidades necesarias para reforzar de forma inmediata a los 300 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) desplegados en la comunidad si la situación por la borrasca Leonardo lo requiere.

La Junta elevó a nivel 2 el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones tras el empeoramiento del temporal. En este contexto, Fernández ha subrayado que la UME está activada en siete de las ocho provincias, todas salvo Almería, con 128 medios ya operativos.

UME y objetivos clave

Según ha explicado el delegado, la intervención de la UME responde a tres objetivos concretos: contención de residuos minerales en balsas, apoyo ante corrimientos de taludes y paredes por el colapso del suelo, y rescates acuáticos en zonas inundadas mediante embarcaciones tipo zódiac.

Fernández ha insistido en que ya se está actuando y que se prevé ampliar capacidades si fuese necesario.

Dónde actúa la UME

Los equipos han realizado reconocimientos de zonas sensibles en San Roque (Cádiz) y se desplazan a Grazalema, donde hay problemas de saneamiento por la acumulación de agua.

También trabajan en Huelva, controlando elementos portátiles en la desembocadura del río Guadiana para evitar riesgos en la navegación.

En Sevilla, la UME interviene en la mina Los Frailes (Aznalcóllar) para el control de minerales en balsas y su custodia y vigilancia. En Granada, los efectivos se han desplegado en puntos con riesgo de desprendimientos de taludes y paredes verticales.

Medios críticos y apoyo aéreo

Para hacer frente a la magnitud de los daños, la UME ha activado capacidades críticas de salvamento y rescate, ingeniería y desescombro y gestión de aguas, además de apoyo aéreo con dos helicópteros del Ejército de Tierra, esenciales para reconocimiento y evacuaciones de emergencia.

El contingente está preparado, además, para apoyo logístico de primera necesidad a la población afectada.

Despliegue policial y principales incidencias

La Guardia Civil mantiene 2.371 efectivos en la emergencia, con 1.468 desalojos y cinco rescates, además de control de carreteras y auxilio. La Policía Nacional tiene 2.240 agentes activados, con 176 desalojos y apoyo a las tareas requeridas.

Entre las principales incidencias se contabilizan unos 3.000 desalojos en distintos puntos de Andalucía, con especial impacto en Campo de Gibraltar y Jerez de la Frontera (Cádiz), la comarca de Ronda (Málaga) y la zona de Los Puentes (Jaén). Más de 30 embalses de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir están desembalsando de forma controlada.

La Aemet prevé que las lluvias continúen hasta el fin de semana y no descarta la entrada de un nuevo frente, previsiblemente menos intenso. El delegado ha pedido mantener la guardia y ha recalcado la disposición total del Gobierno para reforzar medios si la evolución del temporal lo exige.

