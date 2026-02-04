El físico Antonio Delgado: "No es tanto lo que llueva sino que se desborden ríos porque el suelo no puede más"

La borrasca Leonardo, que ahora se une al río atmosférico que llega desde el Caribe, provocarán en Andalucía fuertes vientos, intensas precipitaciones por metro cuadrado en pocos minutos y crecidas "históricas" de los ríos. Como consecuencia, la Junta ha elevado la fase de emergencia a nivel 2 y ha decretado la suspensión de clases en casi toda la comunidad. Ante este escenario, el físico Antonio Delgado, sevillano por parte de madre y reconocido "meteorólogo cofrade", analiza el escenario "extremo" que está azotando a la comunidad esta semana.

Una de las principales preocupaciones de la Aemet es el riesgo de inundaciones, tanto por el desbordamiento de los cauces como por la cantidad de litros que caigan por metro cuadrado. En este sentido, Delgado insiste en que "no es tanto la cantidad de agua que vaya a caer sino que el suelo no puede en muchos casos absorber más porque está saturado". "En muchas zonas no va a llover tanto, pero hay muchos ríos y cauces que se pueden desbordar porque llevan muchos días acumulando agua. Esto es lo mas relevante ahora y lo que puede provocar inundaciones", señala Delgado, que ejerce como catedrático e investigador en Física de Partículas en la Universidad Notre Dame en el Estado de Indiana (EEUU). Para este conocido físico, muy seguido en redes sociales, se trata de un fenómeno totalmente extraordinario: "No es habitual después de años de sequía, es extremo"

Esta acumulación de agua es lo que, según su análisis, puede causar desprendimientos, inundaciones en municipios y en carreteras así como cortes de tráfico y, en los casos más extremos, socabones, destrozos y alúds en las montañas de Grazalema. Los puntos más conflictivos en el mapa son Ronda, donde se ha evacuado en la zonas rurales, y la Sierra de Grazalema, donde está previsto que caigan 700 litros. Como consecuencia, se teme por el desbordamiento del río Guadalete en Jerez, donde de momento hay aviso naranja con posibilidad de pasar a rojo.

Entre las muchas medidas de prevención que se están llevando a cabo en todos los territorios afectados, como la suspensión de la jornada lectiva en colegios, insitutos y universidades, destaca el despliegue del Segundo Batallón de Intervención de la UME, que ha salido de su base en Morón (Sevilla) para sumarse al operativo de emergencias en Andalucía en contención de balsas mineras y en labores de rescate acuático y terrestre en distintos puntos de la comunidad. Se trata de medidas extraordinarias para un fenómeno que el propio físico define como "extremo" y "nada habitual" en el sur de España.

En cuanto al origen de este fenómeno, Delgado explica que se trata de "una tormenta perfecta, una borrasca profunda con un río de humedad procedente del Caribe que afecta a Andalucía por una anticilón en Escandinavia". Es la corriente del Golfo lo que ha hecho que este río de humedad se haya juntado con Leonardo. "No tiene una explicación concreta, la atmósfera es un sistema caótico de por sí", argumenta.

"En Sevilla pueden darse pequeñas inundaciones"

¿Cómo puede afectar este fenómeno en Sevilla capital? Aunque Sevilla cuenta con una orografía que permite anticipar las crecidas, existen barrios y puntos que, por su situación geográfica, están en el punto de mira de los técnicos de emergencias. Delgado habla de "pequeñas inundaciones" en zonas anegadas y cercanas al río Guadalquivir. "La ciudad es muy fácil que se inunde, que haya pequeñas zonas inundadas, como el parking de la Plaza de Cuba u otros enclaves", sostiene.

"Todavía queda entre tres y cinco días de lluvias intensas. En Sevilla capital se esperan intensas lluvias el miércoles y la mitad del jueves. El jueves por la tarde es posible que se retire la lluvia y el viernes sea algo más normal. Pero el sábado y domingo puede llegar otra borrasca nueva", alerta.

Ante este escenario, el Ayuntamiento de Sevilla ha activado el Plan de Emergencias Municipal en la fase 1 reforzando los servicios municipales, cortes de tráfico en la SE-20 durante la madrugada, el cierre de todos los parques y una mayor vigilancia en zonas inundables, principalmente Valdezorras y el Tiro de Línea.

"Es normal que se tomen medidas preventivas tan exahustas porque ninguna ciudad está preparada para algo extremo. En Sevilla está cayendo en enero alrededor de un 30% de la cantidad de agua que suele caer al año. Si cae en 15 o 20 días lo que suele caer en tres meses, no puedes preparar a la ciudad para un evento extremo", señala Delgado.

10 de febrero: clima seco y temperatura agradable

Sobre cuándo llegará el buen tiempo, el físico sostiene que las previsiones estacionales señalan el 10 y 12 de febrero como los primeros días sin borrascas. "En el suroeste de la península tendremos altas presiones, desaparecerán las lluvias y pueden ser tres o cuatro semanas de tiempo seco, temperaturas agradables y más altas de lo normal en esta epoca del año". Sin embrago, insiste en que, ante una situación así, hacer estimaciones a más de una semana vista es dficil.

"Ahora el clima es cada vez más extremo, cuando llueve lo hace de manera más torrencial y cuando hace calor las temperaturas son más extremas y eso se debe al cambio climático", apunta. Como físico, Delgado se muestra preocupado ante el tren de borrascas que se están encadenando en la comunidad y, a nivel global, ante los comportamientos "tan extremos" que está soportando la Tierra.