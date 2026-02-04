Milagro en Sotogrande: un caballo casi acaba en el mar tras ser sorprendido por la crecida de un río

Las incidencias por las crecidas de los ríos en Andalucía a causa de la borrasca Leonardo han sido una constante, y como en este caso, han traído algún que otro milagro. Un caballo se quedó atrapado en la crecida del Río Guadiaro y se le vio flotando en la desembocadura tirando ya al mar, en Sotogrande (San Roque, Cádiz). Afortunadamente, fue rescatado y acabó bien la historia, que presagiaba lo peor para el equino.

El caballo ya rescatado. / El Correo

La CHG alerta de la subida generalizada de los ríos de la cuenca

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha alertado de un ascenso generalizado de los niveles de los ríos desde la madrugada del pasado martes como consecuencia de las lluvias persistentes, con especial incidencia en la cuenca alta del río Genil, en Granada, la Sierra de Cazorla y el sur de Jaén, así como en el sur de Sevilla y el tramo bajo del Genil. Las precipitaciones, iniciadas en la tarde-noche del martes, están siendo generalizadas y continuadas, con intensidades horarias de entre 1 y 10 litros por metro cuadrado, alcanzándose de forma puntual valores superiores.

Inundaciones y afecciones en la Vega de Granada

Según ha detallado la CHG en una nota, en la provincia de Granada, la zona del Alto Genil, una cuenca de escasa regulación y de rápida respuesta, está registrando afecciones en numerosas localidades de la Vega de Granada. Se han producido inundaciones en zonas de cultivo, cortes de carreteras y caminos, así como incidencias puntuales en viviendas de municipios como Dúdar, Pinos Genil, Huétor-Tájar, Villanueva de Mesías, Láchar, Valderrubio —donde la carretera de acceso permanece cortada— y Trasmulas. Asimismo, se han registrado afectaciones en Río Frío, Benalúa de las Villas y Quéntar, incluyendo daños en fincas y piscifactorías.

En Jaén, en la Sierra de Cazorla se está atento al nivel del río Guadalquivir. En la Sierra de Segura se registran precipitaciones intensas en cuencas no reguladas y de respuesta rápida, como Puerta de Segura, Puente Génave y Beas de Segura. En la urbanización de Los Puentes, en Jaén capital, ubicada en zona inundable y con unas 1.000 viviendas, a lo largo del día se han registrado varias puntas de crecida sin incidencias significativas.

Por otra parte, en Córdoba, el río Guadalquivir alcanza el umbral naranja, con tendencia creciente, y rojo en algunos puntos, sin afecciones importantes por el momento. Sin embargo, varios afluentes presentan niveles en umbral rojo y naranja, como el río Anzur, con afecciones en accesos a municipios como Santaella y Cabra. Se mantiene especial vigilancia en Palma del Río por la confluencia del Genil y el Guadalquivir, ambos en ascenso.

En Sevilla, la mayor incidencia se localiza en el núcleo urbano de El Palmar de Troya, afectado por dos arroyos no regulados y por el río Salado. El río Corbones ha experimentado una importante subida de nivel, generando problemas en Puebla de Cazalla. La presa de esta localidad ha sido cerrada en la mañana de este miércoles para no incrementar el caudal circulante.

La CHG ha asegurado que continuará monitorizando de forma permanente la evolución de la situación y coordinándose con Protección Civil, reiterando el llamamiento a la población para que siga las recomendaciones de los servicios de emergencia y evite desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.