Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo alerta roja AndalucíaRiesgo inundaciones AndalucíaNueva borrascaEstado inundación ríos SevillaCortes carretera temporalInundación ValdezorrasColiseo AndalucíaEmbalses Andalucía
instagramlinkedin

Milagro en Sotogrande: un caballo casi acaba en el mar tras ser sorprendido por la crecida de un río

Ocurrió en el Río Guadiaro y el equino se encontraba flotando en la desembocadura

Sigue en directo la última hora de la borrasca Leonardo en Andalucía

VÍDEO | Caballo rescatado en Sotogrande (Cádiz)

VÍDEO | Caballo rescatado en Sotogrande (Cádiz)

El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Cádiz

Las incidencias por las crecidas de los ríos en Andalucía a causa de la borrasca Leonardo han sido una constante, y como en este caso, han traído algún que otro milagro. Un caballo se quedó atrapado en la crecida del Río Guadiaro y se le vio flotando en la desembocadura tirando ya al mar, en Sotogrande (San Roque, Cádiz). Afortunadamente, fue rescatado y acabó bien la historia, que presagiaba lo peor para el equino.

El caballo ya rescatado.

El caballo ya rescatado. / El Correo

La CHG alerta de la subida generalizada de los ríos de la cuenca

En este contexto, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha alertado de un ascenso generalizado de los niveles de los ríos desde la madrugada del pasado martes como consecuencia de las lluvias persistentes, con especial incidencia en la cuenca alta del río Genil, en Granada, la Sierra de Cazorla y el sur de Jaén, así como en el sur de Sevilla y el tramo bajo del Genil. Las precipitaciones, iniciadas en la tarde-noche del martes, están siendo generalizadas y continuadas, con intensidades horarias de entre 1 y 10 litros por metro cuadrado, alcanzándose de forma puntual valores superiores.

Inundaciones y afecciones en la Vega de Granada

Según ha detallado la CHG en una nota, en la provincia de Granada, la zona del Alto Genil, una cuenca de escasa regulación y de rápida respuesta, está registrando afecciones en numerosas localidades de la Vega de Granada. Se han producido inundaciones en zonas de cultivo, cortes de carreteras y caminos, así como incidencias puntuales en viviendas de municipios como Dúdar, Pinos Genil, Huétor-Tájar, Villanueva de Mesías, Láchar, Valderrubio —donde la carretera de acceso permanece cortada— y Trasmulas. Asimismo, se han registrado afectaciones en Río Frío, Benalúa de las Villas y Quéntar, incluyendo daños en fincas y piscifactorías.

En Jaén, en la Sierra de Cazorla se está atento al nivel del río Guadalquivir. En la Sierra de Segura se registran precipitaciones intensas en cuencas no reguladas y de respuesta rápida, como Puerta de Segura, Puente Génave y Beas de Segura. En la urbanización de Los Puentes, en Jaén capital, ubicada en zona inundable y con unas 1.000 viviendas, a lo largo del día se han registrado varias puntas de crecida sin incidencias significativas.

Por otra parte, en Córdoba, el río Guadalquivir alcanza el umbral naranja, con tendencia creciente, y rojo en algunos puntos, sin afecciones importantes por el momento. Sin embargo, varios afluentes presentan niveles en umbral rojo y naranja, como el río Anzur, con afecciones en accesos a municipios como Santaella y Cabra. Se mantiene especial vigilancia en Palma del Río por la confluencia del Genil y el Guadalquivir, ambos en ascenso.

En Sevilla, la mayor incidencia se localiza en el núcleo urbano de El Palmar de Troya, afectado por dos arroyos no regulados y por el río Salado. El río Corbones ha experimentado una importante subida de nivel, generando problemas en Puebla de Cazalla. La presa de esta localidad ha sido cerrada en la mañana de este miércoles para no incrementar el caudal circulante.

Noticias relacionadas

La CHG ha asegurado que continuará monitorizando de forma permanente la evolución de la situación y coordinándose con Protección Civil, reiterando el llamamiento a la población para que siga las recomendaciones de los servicios de emergencia y evite desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Andalucía, en alerta total el miércoles: aviso rojo en Cádiz, todas las provincias en alerta y hasta 200 litros lluvia por metro cuadrado
  2. Moreno anuncia la 'suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería' este miércoles
  3. ¿Hasta cuándo seguirá lloviendo? La previsión día a día en Andalucía
  4. Hasta 15.000 euros más al año: los funcionarios andaluces igualan su sueldo al resto de España
  5. Aemet alerta de lluvias torrenciales: así es la masa de aire caribeño que entra por Huelva a partir de las 21 horas
  6. El Ministerio del Interior pide máxima precaución ante el impacto este miércoles de la borrasca Leonardo en Andalucía
  7. De 600 a 30.000 euros de multa: el duro castigo por saltarse las medidas del temporal este miércoles en Andalucía
  8. Aprobadas las nuevas ratios de Infantil el próximo curso en Andalucía: 22 alumnos de 3 años y 13 en las aulas mixtas

Vuelta al cole y suspensión de clases en Andalucía tras la borrasca Leonardo, municipio a municipio

Vuelta al cole y suspensión de clases en Andalucía tras la borrasca Leonardo, municipio a municipio

Una desaparecida en Málaga, inundaciones y ríos desbordados: un temporal sin precedentes reparte destrozos y alertas por toda Andalucía

Una desaparecida en Málaga, inundaciones y ríos desbordados: un temporal sin precedentes reparte destrozos y alertas por toda Andalucía

Buscan a una joven desaparecida junto a la crecida de un río en la Axarquía de Málaga

Buscan a una joven desaparecida junto a la crecida de un río en la Axarquía de Málaga

Milagro en Sotogrande: un caballo casi acaba en el mar tras ser sorprendido por la crecida de un río

Milagro en Sotogrande: un caballo casi acaba en el mar tras ser sorprendido por la crecida de un río

Cae en Grazalema en horas la lluvia de un año en Madrid: agua saliendo de enchufes y la UME desplegada en la zona 0 de la borrasca

Cae en Grazalema en horas la lluvia de un año en Madrid: agua saliendo de enchufes y la UME desplegada en la zona 0 de la borrasca

Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén y Almería

Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén y Almería

Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por la borrasca Leonardo

Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por la borrasca Leonardo

Suspendidos los servicios de Renfe en Andalucía por lluvias y viento: sólo tres conexiones se mantienen este jueves

Suspendidos los servicios de Renfe en Andalucía por lluvias y viento: sólo tres conexiones se mantienen este jueves
Tracking Pixel Contents