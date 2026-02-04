Renfe cancela trenes en toda Andalucía por el temporal: estas son las líneas afectadas

El temporal que azota Andalucía este miércoles ha obligado a Renfe a cancelar decenas de conexiones ferroviarias en seis provincias: Cádiz, Córdoba, Jaén, Málaga, Sevilla y Granada. La compañía ha anunciado las primeras supresiones de servicios por precaución, ante el riesgo en la infraestructura y el mal estado de las carreteras, y sigue actualizando el estado de la red en tiempo real.

Supresiones completas en Cádiz y sin alternativa

En Cádiz, los trenes de Media Distancia entre Algeciras y Antequera han sido cancelados durante todo el día, sin opción de transporte alternativo por carretera debido al mal tiempo.

También quedan suspendidos los trenes de Cercanías C-1a entre Las Aletas y la Universidad, así como el servicio Alvia entre Cádiz y Madrid/Barcelona en su tramo hasta Córdoba.

Jaén, Córdoba y Sevilla: primeras horas sin tren

Los servicios matinales de Media Distancia entre Cádiz y Jaén y los trayectos Cádiz-Sevilla (5:40 h) y Córdoba-Sevilla (6:40 h) han sido suprimidos para permitir inspecciones técnicas del estado de la vía.

En el caso de la relación Córdoba-Jaén, se mantiene el servicio por carretera, aunque con limitaciones de velocidad.

Málaga y Granada: nuevas incidencias durante la mañana

En Málaga, el tren entre Ronda y Antequera y el Alvia Algeciras-Málaga han sido cancelados por el estado de las vías y la imposibilidad de garantizar autobuses.

Además, se ha suspendido la conexión de alta velocidad entre Antequera y Granada por problemas en la bifurcación Tocón-Loja, así como la circulación entre Málaga y Antequera por un desprendimiento de tierras en Álora y fallos en la electrificación.

Qué servicios se mantienen y qué medidas ha activado Renfe

Algunos trenes Avant siguen operativos, especialmente en el trayecto Sevilla-Málaga, donde los primeros trenes han sido cancelados pero se han habilitado servicios alternativos. En la línea Osuna-Sevilla, el tren de las 6:21 h ha sido sustituido por autobús, si las condiciones lo permiten.

En Córdoba, los trenes de proximidad entre C.U. Rabanales y Córdoba J.A. han sido suspendidos.

Renfe ha activado el cambio o anulación de billetes sin coste y mantiene un seguimiento constante de la evolución del temporal y de las indicaciones de Adif para restablecer la normalidad lo antes posible.