El río Guadalhorce se desborda y obliga a cortar varias carreteras en Málaga

La borrasca Leonardo no da tregua y ya está provocando crecidas en el río Guadalhorce en su cabecera como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas desde la pasada madrugada.

En los municipios de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario, el río se ha desbordado en varios puntos, lo que ha activado la vigilancia en la zona.

Estos enclaves están bajo seguimiento de la Junta de Andalucía, que ya advirtió ayer de la criticidad de este tramo por su alta inundabilidad, ante el riesgo de nuevas incidencias si continúan las lluvias.

Las precipitaciones están provocando también importantes problemas en la circulación. La conocida carretera de Las Viñas, que conecta Villanueva del Trabuco y Archidona, permanece cortada al tráfico. También está cerrada la A-7203, vía de acceso al Polígono Industrial El Polear.

Cortes de carretera

En Villanueva del Rosario, la carretera MA-224 ha sido cortada por el desbordamiento del Guadalhorce. A esta medida se suma el cierre del Puente del Tejar, igualmente afectado por la salida del río de su cauce.

En Archidona, el caudal del Guadalhorce continúa creciendo de forma considerable y ya se encuentra en nivel naranja, superando los cuatro metros de altura en las proximidades de las Huertas del Río.

Desde los Ayuntamientos y la Junta se pide a la población extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada ante la evolución del episodio de lluvias.

La DGT ha pedido a los conductores que realicen solo desplazamientos esenciales ante el riesgo extremo de lluvias en Andalucía, donde las precipitaciones caídas en los últimos días se suman a las previsiones meteorológicas de las próximas horas con fuertes lluvias especialmente en Cádiz y Málaga.