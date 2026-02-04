Temporal de lluvia y viento
El río Guadalquivir entra en umbral naranja a su paso por Córdoba mientras sube el cauce a gran velocidad
El nivel se encuentra en 2,22 metros, mientras que en Alcolea se supera el umbral amarillo
Última hora de las incidencias y la suspensión de la actividad lectiva anunciada por la Junta
Adrián Ramírez
El río Guadalquivir ha alcanzado el umbral naranja (nivel de vigilancia) a su paso por Córdoba este miércoles por la mañana, después de escalar a gran velocidad durante las últimas horas.
Según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), la lámina de agua se sitúa ya en 2,22 metros sobre el nivel de aguas bajas. Es a los 2,50 metros cuando se activa el umbral de peligro por desbordamiento.
Cabe señalar que no fue hasta las 13.50 de ayer martes cuando el río no entró en el umbral amarillo, por lo que en apenas 17 horas el cauce del río ha subido 64 centímetros. Además, fue a las 5.00 horas de este miércoles cuando se rebasaron los dos metros, por lo que en apenas dos horas creció 14 centímetros.
Leonardo se hace notar
Este nuevo repunte del caudal llega tras una jornada intensa de precipitaciones y después de que en las primeras siete horas del día se hayan registrado 18,4 litros por metro cuadrado, lo que ha acelerado la respuesta del río.
Pese a este aumento, la situación continúa bajo seguimiento por parte de los organismos competentes, mientras se mantiene activa la vigilancia en distintos puntos de la cuenca.
Avisos en Almodóvar, Santaella y Alcolea
En cuanto a otros puntos de control, la CHG activa umbral naranja en Almodóvar del Río (donde ya se rebasan los cinco metros) y Santaella, mientras que el azud de Alcolea se encuentra en nivel amarillo, con una lectura de 107,06 metros.
El Ayuntamiento de Córdoba mantiene cerrados los parques y zonas verdes de la ciudad ante el episodio de inestabilidad asociado a la borrasca Leonardo, que está dejando lluvias persistentes y rachas de viento. El Consistorio insiste en extremar las precauciones y evitar el acceso a zonas arboladas mientras dure el temporal. Además, la actividad lectiva está cancelada para hoy.
- Andalucía, en alerta total el miércoles: aviso rojo en Cádiz, todas las provincias en alerta y hasta 200 litros lluvia por metro cuadrado
- Moreno anuncia la 'suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería' este miércoles
- ¿Hasta cuándo seguirá lloviendo? La previsión día a día en Andalucía
- Hasta 15.000 euros más al año: los funcionarios andaluces igualan su sueldo al resto de España
- Aemet alerta de lluvias torrenciales: así es la masa de aire caribeño que entra por Huelva a partir de las 21 horas
- El Ministerio del Interior pide máxima precaución ante el impacto este miércoles de la borrasca Leonardo en Andalucía
- De 600 a 30.000 euros de multa: el duro castigo por saltarse las medidas del temporal este miércoles en Andalucía
- Aprobadas las nuevas ratios de Infantil el próximo curso en Andalucía: 22 alumnos de 3 años y 13 en las aulas mixtas