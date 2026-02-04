El río Guadiana se desborda en Sanlúcar (Huelva) por el desembalse de varios pantanos y presas

La crecida del río Guadiana con la pleamar, unida a una nueva subida del caudal como consecuencia del desembalse del sistema de presas Alqueva-Pedregão, así como de los embalses españoles del Múrtiga y del Chanza, han desbordado en el municipio de Sanlúcar de Guadiana (Huelva), y el agua se encuentra a la puerta del Muelle y ha inundado parte del pantalán.

Así lo ha indicado a Europa Press el alcalde, José María Joaquín Vaz, quién teme que continúe la crecida y pueda llegar a las viviendas aunque, de momento, señala que el pantalán está haciendo de pantalla para evitarlo, por lo que los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) continúan inspeccionando la zona después realizar el anclaje del pantalán a sus pilotes para asegurar su estabilidad ante el incremento del caudal.

Asimismo, se mantiene un dispositivo de vigilancia permanente para supervisar la evolución de la situación. El alcalde ha señalado que espera que el pantalán "aguante" y el agua no llegue a las casas ya que, una vez pasada la pleamar de las 17,00 horas, el nivel de agua debería bajar.

La Unidad Militar de Emergencias continúa desplazada a los municipios de Sanlúcar de Guadiana y El Granado para garantizar la seguridad y minimizar riesgos derivados de la borrasca, concretamente, la crecida del río Guadiana.

En Ayamonte vuelven a sus casas

Por otro lado, en Ayamonte, los 200 vecinos de la barriada de Canela de Ayamonte (Huelva) desalojados este mediodía de sus viviendas de manera preventiva ante la crecida del Guadiana están regresando a sus viviendas después de haber pasado la pleamar sin que se haya desbordado el río.

Así lo han confirmado desde el Ayuntamiento ayamontino, precisando que la situación en la localidad está "más estabilizada", aunque han precisado que esta noche vuelve a haber pleamar y estárán de nuevo pendientes.

La situación de crecida del río se debe a los desembalses que se están llevando a cabo del sistema de presas Alqueva–Pedregão en Portugal, y de los embalses españoles del Múrtiga y del Chanza, tras las últimas lluvias.

Esta tarde se esperaba un caudal total de 4.000 m³/segundo, con un impacto que era el doble que el registrado la pasada madrugada; una circunstancia que ha provocado un nuevo aumento de la crecida del río Guadiana, que sobre las 17:00 ha coincidido con la pleamar.

Ante esta situación, además de los desalojos, desde el Ayuntamiento se ha procedido a reforzar el balizamiento en las orillas del río; se pedido la retirada de vehículos de garajes situados en cotas bajas y zonas cercanas al río y que se eviten actividades y circulación en las inmediaciones del río y se mantiene el cierre de parques, edificios municipales y el Mercado de Abastos.

Asimismo, han solicitado a la ciudadanía máxima precaución, al tiempo que se ha agradecido la colaboración ciudadana.