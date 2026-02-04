Los 24 ríos de Andalucía con mayor riesgo de desborde por la borrasca Leonardo: seis en nivel rojo y otros 18 en naranja

Ríos desbordados y probables desalojos. Es la situación para este miércoles por las intensas lluvias que está dejando la borrasca Leonardo en toda Andalucía. Según ha explicado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, la incidencia "más preocupante" es el crecimiento de los cauces de los ríos. Hay seis que están en nivel rojo, en las provincias de Cádiz, Sevilla, Granada y Málaga, y otros 18 se encuentran en nivel naranja.

Por ello, como ha confirmado Sanz en una entrevista concedida a la Cadena SER, no se pueden "descartar" más desalojos porque ese crecimiento de todos los cauces está siendo "bastante rápido y lo importante es anticiparse y actuar con prevención".

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, los que están en nivel rojo son el Hozgarganta en Jimena (Cádiz), el Guadiario en el tramo Majaceite (Málaga), el Álamo en Benalup-Casas Viejas (Cádiz), el tramo de la Barca de la Florida (Cádiz), el Ríofrío en Loja (Granada) y el Guadaíra en Arahal (Sevilla). Hay que añadir el embalse de Torre del Águila en Sevilla.

Los ríos andaluces en nivel naranja

Además de esos seis ríos que se encuentran en nivel rojo, hay casi una veintena en nivel naranja. En Málaga solo hay uno en aviso naranja: el río Guadalhorce a su paso por Teba. En la provincia de Cádiz hay tres:

El río Guadiaro a su paso por San Pablo de Buceite, en Jimena de la Frontera.

a su paso por San Pablo de Buceite, en Jimena de la Frontera. El río Guadalete en Jerez de la Frontera.

en Jerez de la Frontera. Junta de los Ríos, en Arcos de la Frontera.

En Granada son dos las ubicaciones que están en aviso naranja. El río Genil a su paso por Loja, y también a su paso por Íllora. En Jaén, solo el paso del Odiel por Jabalquinto. En la provincia de Huelva están marcados en naranja la Rivera de Malagón, la Rivera de Huelva en Zufre, y el río Múrtigas en Encinasola.

Tanto Sevilla como Córdoba son de los que tienen más ríos en aviso naranja. En Córdoba hay tres y en Sevilla otros cuatro:

El río Anzur , afluente del río Genil, a su paso por Lucena (Córdoba).

, afluente del río Genil, a su paso por Lucena (Córdoba). El r ío Cabra , un afluente del río Genil, a su paso por Aguilar de la Frontera (Córdoba).

, un afluente del río Genil, a su paso por Aguilar de la Frontera (Córdoba). El río Guadalquivir a su paso por Córdoba.

a su paso por Córdoba. El río Guadamatilla , dentro del río Zújar (Córdoba).

, dentro del río Zújar (Córdoba). El río Corbones a su paso por La Puebla de Cazalla (Sevilla).

a su paso por La Puebla de Cazalla (Sevilla). El río Guadamiar a su paso por Sanlúcar la Mayor (Sevilla).

a su paso por Sanlúcar la Mayor (Sevilla). El Río Rivera de Huesna en Villanueva del Río (Sevilla).

en Villanueva del Río (Sevilla). El arroyo de Santiago, en Utrera (Sevilla).

Además, hay tres embalses en nivel naranja: El Portillo de Granada y Melonares y El Pintado en Sevilla. Unos 32 ríos se encuentran en nivel amarillo, así como 13 embalses repartidos por toda la comunidad autónoma.

Más de mil efectivos vigilando los cauces

El consejero, Antonio Sanz, también ha explicado que se han desplegado 1.200 efectivos de Emergencias, de los cuales 150 son de la Unidad Militar de Emergencia (UME) que, junto a la Guardia Civil y otros dispositivos, "están vigilando los cauces", lo que "nos llevará a que si se producen lógicamente riesgos por crecimiento de los mismos, nos anticiparemos y tomaremos decisiones".

Sanz ha reconocido que el "altísimo índice de lluvia" llega en un momento en el que "el suelo está tan saturado que cualquier mínima lluvia" está provocando situaciones complicadas tanto en carreteras como en laderas y taludes. Por eso, ha insistido en la necesidad de mantener una actitud de "muchísima precaución", restringiendo al mínimo los desplazamientos para evitar males mayores.

Por ejemplo, la crecida del río Odiel ya ha obligado a los primeros desalojos en Huelva por riesgo de inundaciones, en la zona de Peguerillas. Vecinos de dos urbanizaciones de la localidad malagueña de Jimera de Líbar, en la comarca de la Serranía de Ronda, han sido evacuados este miércoles debido a la crecida del río Guadiaro. Medio centenar de vecinos de Santa Bárbara, anejo de Loja, han sido desalojados de sus viviendas por el desbordamiento del arroyo Neblín.