Los ríos Zagrilla y Salado se desbordan en Priego e inundan viviendas y naves industriales al paso de la borrasca Leonardo

El paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba y las persistentes lluvias caídas durante toda la madrugada de este miércoles ha provocado numerosas incidencias en Priego. El río Zagrilla se ha desbordado a su paso por la zona de Genilla Baja y ha inundado varias viviendas y naves industriales ubicadas en los márgenes de la carretera provincinal CO-8211. Por ello, el Ayuntamiento ha cortado el puente que da acceso al camino de El Barrio.

Igualmente, toda la zona de La Vega se encuentra inundada por el desbordamiento del río Salado. En este caso, se han visto afectadas viviendas de segunda residencia y huertas.

Carreteras cortadas

En el término municipal prieguense, según la información facilitada por la Diputación de Córdoba, también se ha cortado la CO-7207 que une la aldea de El Tarajal con la CO-8209, en el punto kilométrico 1,5 por desbordamiento del río Salado.

Árbol caído en Las Paredejas, en Priego. / CÓRDOBA

Priego está siendo una de las zonas más afectadas por el temporal, sobre todo las aldeas. En El Tarajal, se han registrado acumulaciones de agua en la calle Río, y en las Paredejas ha caído un árbol de gran porte.

También se han registrado incidencias puntuales relacionadas con las lluvias en la zona de La Cubé y en el puente de Fuente María.

Desprendimiento de tierra en la carretera A-4154, en Priego. / CÓRDOBA

En el inicio del carril de Azores el viento ha derribado un árbol, y en el casco urbano de Priego se ha cortado la calle en el Pasaje de Palenque a Conde Superunda ante el peligro de caída de un árbol.

De otro lado, la carretera A-4154, que une Priego y Algarinejo, permanece cortada por desprendimiento de tierras en el lateral.

La CO-8205, en las Navas de Priego, se ha visto afectada por la caída de piedras, barros y vegetación a la calzada, y en la CO-7208 de acceso a aldea de Villares por la caída de un árbol que ha cortado la carretera.