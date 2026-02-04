Ni Sevilla ni Málaga: esta es la ciudad andaluza que tiene el ayuntamiento más grande de Andalucía y el tercero de toda España

El ayuntamiento más grande de Andalucía y el tercero de todo el país no se encuentra ni en la capital andaluza, Sevilla, ni en provincias turísticas como Málaga, Granada o Huelva, sino que esta Casa Consistorial que empezó a construirse en el siglo XVIII se sitúa en uno de los municipios costeros más emblemáticos de Cádiz.

Se trata de San Fernando y su reconocido ayuntamiento, considerado el más grande toda Andalucía gracias a sus 6.856 metros cuadrados de extensión, y localizado en el centro neurálgico de la ciudad, en plena Plaza del Rey.

Un ayuntamiento que tardó más de 100 años en construirse

"Tardó más de 100 años en construirse. Se comenzó a finales del siglo XVIII y no se terminó hasta 1895", ha señalado sobre esta edificación Francisco Javier Aranda, divulgador y guía turístico de Cádiz sobre este ayuntamiento que "comparte uno de los arquitectos con el Ayuntamiento de Cádiz, Torcuato Benjumeda".

Este edificio histórico es considerado una obra maestra del diseño neoclásico, lo que le ha llevado a ser declarado Bien de Interés Cultural.

Además, fue proyectado por el arquitecto Torcuato Cayón de la Vega y sus obras comenzaron en 1778. Sin embargo, no fue hasta 1895 cuando finalizaron a causa de la Guerra de La Independencia.

Unas impresionantes escaleras imperiales en el interior de este edificio

Décadas después, este edificio estuvo cerrado durante 15 años para su rehabilitación, hasta que fue abierto de nuevo en marzo de 2021. Desde entonces, su interior impresiona por la monumentalidad de sus escaleras imperiales y la mezcla de estilos isabelino, neomudéjar y tradicional andaluz de sus estancias.

Interior del Ayuntamiento de San Fernando / JESUS GRANADA - Photographer

Además, en su fisionomía destaca su fachada, levantada sobre un plinto de piedra, y la capilla localizada en su interior.

Asimismo, cuenta con la biblioteca más antigua de la provincia, la Biblioteca Almirante General Lobo, en la que se pueden encontrar más de 6.000 obras y volúmenes relacionados con lo militar, la Medicina y el Derecho, así como novelas y documentos históricos que se remontan al siglo XVI.

Interior del Ayuntamiento de San Fernando / .

En este edificio se elaboró la Primera Constitución Española

Pero esta construcción no solo destaca por su belleza y tamaño, sino por la importancia histórica que ha tenido para el país, pues en este lugar se reunieron el 24 de septiembre de 1810 los miembros de las Primeras Cortes Generales y Extraordinarias para elaborar la Primera Constitución Española.

De igual modo, aquí se constituyó el primer Tribunal Supremo de la historia de España en junio de 1813. "La Pepa de 1812 establecía que tenía que haber un poder judicial independiente", ha recalcado el divulgador.

Un edificio histórico único en toda Andalucía que se puede visitar de forma totalmente gratuita todos los viernes con pases guiados a las 17.00 y las 18.30 sin reserva, mientras que las visitas en grupo se deben reservar con antelación en la Oficina de Turismo de San Fernando.