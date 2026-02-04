Estas son las carreteras cortadas y afectadas por la lluvia en Andalucía por la borrasca Leonardo

Andalucía vive este miércoles un fenómeno "extraordinario". Así ha definido el propio presidente de la Junta, Juanma Moreno, el río atmosférico sumado a la borrasca Leonardo que ha dejado 120 litros por metro cuadrado en las primeras 12 horas del fenómeno. Las lluvias y el riesgo de inundaciones afectan desde primera hora de la mañana a muchas carreteras de la comunidad, que han tenido que impedir la circulación.

Las carreteras cortadas y con problemas en la circulación por inundaciones y caídas de árboles son un problema al que muchos ciudadanos andaluces se han acostumbrado en los últimos días. El tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma en las últimas semanas sumada a las lluvias de esta noche dejan, según la DGT 136 carreteras cortadas o con dificultades para circulación en la comunidad.

Cádiz es la provincia más afectada con 22 cortes totales por el agua. No se puede circular tras las lluvias de esta noche en la A-2228 en Benalup, la A-363 entre Morón y Olvera, la CA-4102 en Nueva Jarilla, la A-2101 entre Castellar y San Martín del Tesorillo, la A-405 y la CA-8200 en Los Ángeles, la CA-8102 en Bocaleones, la CA-9210 en Bocaleones, la CA-9210 en La Herrumbosa, la CA-9208 en Algeciras y la CA-9209 entre Algeciras y Los Barrios. También ha habido incidencias por la caída de árbol en la AP-4 que ha tenido restringida durante horas hasta que se ha podido restablecer la circulación.

Inundaciones persistentes

Por las lluvias de los últimos días que se han notado especialmente en la provincia gaditana, continúan cortadas numerosas carreteras. Así, siguen cerradas la A-405R2 en la estación, la CA-9120 en Torrealhaquime, la CA-3110 entre Los Repastaderos y La Ina, la CA-3113 en la carretera al Portal, CA-3104 en Gualdalcacín, la CA-6200 en Alcalá de Gazules, la CA-9101 en Olvera, la CA-6101 en la zona de Bornos, la CA-3102 de Jerez a Macharnudo, la CA-4107 entre Torrecera y Los Islotes, la CA-5101 entre La Garrapata y Gibalbin y la CA-6105 entre Los Barrancos y la ermita de las Montañas.

En Sevilla hay 10 carreteras cortadas por inundaciones: la SE-6201 entre las cabezas y Lebrija, la A-363 entre Morón y Olvera, SE-5209 en las Cabezas, la A-361entre Monte-Palacio y Morón, la N-630 a partir de Guillena y la SE-6300 en Lebrija. Desde esta noche está interrumpido en la SE-4104 a la altura de Alcolea, SE-5203 en La Gironda, la SE-5206 de El Coronil a Morón y la SE-3102 en Sevilla. Además, es difícil la circulación en A-436 a la altura de Cantillana.

En Granada hay cuatro carreteras cortadas por el temporal y dos afectadas por la nieve. En concreto, no se puede circular en la GR-3201, en Los Pinos del Genil, la A-4026 entre Cenes y Pinos-Genil, la GR-3401 en Zujaira y la A-336 en Anzola. Además, son obligatorias las cadenas en la A-317 en La Puebla de Don Fadrique y hay numerosas prohibiciones de circulación en la A-4301 en San Clemente.

En Córdoba también son siete las carreteras con cortes. Así están cerradas la CO-7204 entre El Tarajal y Los Montes, la CO-8209 en La Vega, la CO-7409 en Villarralto, la CO-6103 en Villanueva de Córdoba, la CO-4205 desde Espejo a Montemayor, la CO-7207 en El Tarajal y la CO-4207 entre Jarata y La Zarza.

Las provincias menos afectadas

En Málaga son cinco las carreteras con la ciruculación interrumpida por el temporal. Las afectadas son la MA-4100 en Villanueva del Trabuco, la A-7 entre San Pedro de Alcántara y El Velerín, entre Marbella y Algeciras y entre Nueva Andalucía y Algeciras, y MA-8302 entre Estepona y Genalguacil.

En Jaén hay tres carreteras cortadas por las lluvias e inundaciones. Están cortadas la A-420 entre La Ropera y Marmolejo, la A-6000 en Mengíbar y la A-6204 entre Mogón y Agrupación de Mogón. Además, hay un carril cortado en la salidad de la A-32 en Bailén.

Además de los cortes por inundaciones, en toda la comunidad autónoma se repiten cortes por caída de árboles y ramas que los servicios de emergencias solucionan sobre la marcha. De los cortes se libran la provincia de Huelva, por donde entró el río atmosférico en la noche de este martes y Almería, la provincia menos afectada por el temporal y donde continúan las clases de forma presencial.