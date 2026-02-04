Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por la borrasca Leonardo

La Junta de Andalucía ha informado de las incidencias en la red de carreteras por la borrasca Leonardo. Así, a través del servicio de emergencias 112, se han coordinado avisos por desprendimientos de laderas, tierra y barro en carreteras secundarias de las provincias de Cádiz, Málaga y Granada, especialmente. En la autopista AP-46 a su paso por Antequera y Almogía (Málaga) también se han producido desprendimientos que ha obligado a la intervención de Mantenimiento.

Estas son las carreteras cortadas en Sevilla

Según los últimos datos disponibles, las carreteras cortadas en la provincia de Sevilla son la N-630 a la altura de Guillena, la A-360 en Alcalá de Guadaíra, la A-406 en Pruna y la A-361 en Morón de la Frontera. También permanecen cerradas varias vías de la red provincial, entre ellas la SE-BG-02 y la SE-BG-04 en Los Palacios y Villafranca, la SE-3102 en Sevilla, la SE-5203 y SE-5204 en Arahal, la SE-4104 en Alcolea del Río, la SE-485 en Osuna, la A-8128 y la SE-5206 en El Coronil, la A-8126 en Coripe, la A-451R1 en El Saucejo, la SE-9225 en Algámitas, así como la SE-6201 y la SE-6300 en Lebrija, y la SE-5209 en Las Cabezas de San Juan.

Desde los servicios de emergencia y mantenimiento de carreteras se recomienda no atravesar tramos anegados, respetar la señalización y mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que la situación puede cambiar rápidamente en función de la evolución del temporal.