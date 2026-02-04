Estas son las carreteras cortadas en Sevilla por la borrasca Leonardo
Inundaciones y daños en la calzada mantienen cerradas más de una decena de vías, sobre todo en la red provincial
La Junta de Andalucía ha informado de las incidencias en la red de carreteras por la borrasca Leonardo. Así, a través del servicio de emergencias 112, se han coordinado avisos por desprendimientos de laderas, tierra y barro en carreteras secundarias de las provincias de Cádiz, Málaga y Granada, especialmente. En la autopista AP-46 a su paso por Antequera y Almogía (Málaga) también se han producido desprendimientos que ha obligado a la intervención de Mantenimiento.
Estas son las carreteras cortadas en Sevilla
Según los últimos datos disponibles, las carreteras cortadas en la provincia de Sevilla son la N-630 a la altura de Guillena, la A-360 en Alcalá de Guadaíra, la A-406 en Pruna y la A-361 en Morón de la Frontera. También permanecen cerradas varias vías de la red provincial, entre ellas la SE-BG-02 y la SE-BG-04 en Los Palacios y Villafranca, la SE-3102 en Sevilla, la SE-5203 y SE-5204 en Arahal, la SE-4104 en Alcolea del Río, la SE-485 en Osuna, la A-8128 y la SE-5206 en El Coronil, la A-8126 en Coripe, la A-451R1 en El Saucejo, la SE-9225 en Algámitas, así como la SE-6201 y la SE-6300 en Lebrija, y la SE-5209 en Las Cabezas de San Juan.
Desde los servicios de emergencia y mantenimiento de carreteras se recomienda no atravesar tramos anegados, respetar la señalización y mantenerse informado a través de los canales oficiales, ya que la situación puede cambiar rápidamente en función de la evolución del temporal.
