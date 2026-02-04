Transporte
Suspendidos los servicios de Renfe en Andalucía por lluvias y viento: sólo tres conexiones se mantienen este jueves
La compañía suprime AVE, Media Distancia, Avant y Cercanías en la mayor parte de la comunidad y permite cambios y anulaciones sin coste
Sigue en directo la última hora de la borrasca Leonardo a su paso por Andalucía
Renfe mantiene cancelados la práctica totalidad de los servicios ferroviarios en Andalucía ante el episodio de lluvias abundantes y viento intenso que mantiene activados avisos meteorológicos en la comunidad. Según ha informado la compañía, solo se mantienen operativas las circulaciones de AVE Córdoba–Madrid, Media Distancia Jaén–Madrid y la línea de Cercanías C1 en Málaga.
Para reducir el impacto en los viajeros, Renfe ha habilitado cambios de fecha y anulaciones sin coste y está comunicando las incidencias a través de sus canales habituales de información y atención al cliente. La operadora ha señalado además que realiza un seguimiento continuo de la evolución meteorológica con el objetivo de recuperar la normalidad “en cuanto sea posible”.
Las supresiones afectan a todos los niveles del servicio. En Cercanías, ya por la mañana se habían cancelado todos los trenes del núcleo de Sevilla, además de la línea C2 de Málaga, la relación Málaga–Álora y el tramo Cádiz Las Aletas–Universidad. En Media Distancia, se han eliminado todos los servicios en Andalucía, con la excepción de Jaén–Madrid y Granada–Almería, y también han quedado sin circulación los trenes de proximidad de Córdoba entre Campus Universitario Rabanales y Córdoba J.A.
En el caso de los Avant, Renfe ha suspendido los trayectos Sevilla–Córdoba–Málaga, Sevilla–Córdoba–Granada y Málaga–Granada. En Alta Velocidad y Larga Distancia, el AVE Madrid–Sevilla/Málaga queda limitado al tramo Madrid–Córdoba, tras suprimirse las circulaciones entre Córdoba y Sevilla y entre Córdoba y Málaga, por lo que la continuidad hacia destinos andaluces no está garantizada más allá de Córdoba. También se han cancelado los servicios Intercity Almería–Madrid y Alvia Almería–Granada–Madrid, además de los Alvia Cádiz–Madrid (suprimido entre Cádiz y Córdoba) y Cádiz–Barcelona (cancelado entre Cádiz y Linares). Asimismo, se han visto afectados el Alvia Algeciras–Málaga y la relación Ronda–Antequera, que figuran igualmente como suprimidos.
