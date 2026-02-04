La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: "No hay una decisión definitiva"

Las lluvias no cesan en Andalucía y en la tarde de este miércoles se esperan las peores previsiones. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado la última hora de la situación meteorológica en Andalucía con desalojos y zonas con un mayor peligro. Por el momento desde la Junta no han tomado una decisión sobre la apertura de los colegios este jueves a la espera de los partes más exactos de la tarde.

Las incidencias se amplían a toda la comunidad autónoma a excepción de Almería. De hecho, las peores predicciones se esperaban desde las 12:00 de este miércoles hasta las 16:00. En total, desde la llegada de las borrascas se han registrado más de 6.000 incidencias atendidas por los servicios de emergencias, 661 de las cuales se han producido con la borrasca Leonardo, la mayoría de ellas en Cádiz.

El consejero ha aclarado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que no será hasta las 18:00, cuando se reúna el comité para tomar decisiones respecto a mañana sobre los centros educativos. Eso sí, Sanz ha puntualizado que "no se descarta ninguna opción". "No me atrevo a trasladar una decisión definitiva", ha insistido el popular, que ha recordado que hay "incidencias prácticamente generalizas que se pueden enfocar por comarcas".

El temporal se ceba con Grazalema

Los principales problemas se están viviendo en Grazalema. Donde ya hay 400 personas desalojadas. Las precipitaciones pueden superar los 350 litros en 24 horas. Además, como ha explicado el consejero, "la red de saneamiento está provocando que salga el agua en las casas". Allí, donde muchas de las carreteras se mantienen cortadas, se ha instalado un puesto de mando avanzado de Emergencias 112 y se ha trasladado un vehículo sanitario de acción logística.

Si bien este jueves se esperan menos precipitaciones, Sanz ha señalado que esto "no quiere decir que baje el peligro". "El mayor peligro siempre es después por las escorrentías y la bajada de los cauces es días después de las lluvias", ha subrayado el responsable de emergencias en la comunidad autónoma. Es por ello que ha destacado la importancia de no cruzar los cauces de los ríos, algo que ha definido como "prohibido", aunque se conozcan.

"Las situaciones más preocupantes tienen que ver con los cauces", ha aclarado Sanz. "En estos momentos hay 14 ríos en situación de riesgo extremo en el territorio andaluz, a los que se suman también 10 embalses en situación roja de riesgo extremo. Además, hay otros 31 ríos en nivel naranja. "El nivel de riesgo extendido al conjunto de Andalucía es muy elevado", ha detallado el consejero de Emergencias, que ha apuntado que "queda mucho que abordar".

Más de 3.500 personas desalojadas en Andalucía

Estas crecidas de los cauces han provocado que haya alrededor de 3.500 personas desalojadas. El dirigente popular no ha dejado de enumerar las zonas de la comunidad autónoma en las que los servicios de emergencias han tenido que evacuar a las personas de su casa de forma preventiva. Si bien se da con mayor fuerza en los sitios previstos, las evacuaciones se han ampliado a otros puntos de la geografía andaluza.

En concreto, Sanz ha indicado que los mayores desalojos se dan en la zona de Jerez, donde el número de desalojos ha aumentado por la crecida del Guadalete. También hay "desalojos importantes" en el Campo de Gibraltar, en la zona del Guadarranque, Guadiaro y Charco Redondo. Además, como ya avisó la Junta el martes, hay 600 personas evacuadas en la urbanización de Los Puentes en Jaén Capital y más desalojados en Loja Huétor Tájar y dos urbanizaciones en Málaga.

La Junta mantiene vigilada también la zona de la Sierra Sur de Sevilla, Torre del Águila, El Palmar y Lora del Río. "La situación es francamente preocupante", ha reiterado el consejero, que ha explicado que se ha realojado de forma preventiva a varias familias en Punta Umbría y que hay 140 personas aisladas en Cúllar. Además, en la Junta de Andalucía están "muy pendientes de la ribera del Guadiana por la presa de la Alqueba (Portugal)".