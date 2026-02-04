Vuelta al cole y suspensión de clases en Andalucía tras la borrasca Leonardo, municipio a municipio

La Junta de Andalucía ha anunciado el retorno a las clases en los colegios e institutos de la comunidad este jueves, 5 de febrero, en varias provincias y la cancelación en otras. Una jornada, la del jueves, que pone en alerta de nuevo a las ocho provincias por distintos fenómenos, según informa Aemet.

Vuelta de clases municipio a municipio

Andalucía recupera este jueves, 5 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos salvo en los municipios que mantienen riesgos por causas meteorológicas o incidencias. Se suspende en todos los centros de la provincia de Almería. Huelva recupera la actividad lectiva presencial en todos sus centros. Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en los centros educativos en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla son los siguientes:

Cádiz

Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, El Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Zahara, Algeciras, Los Barrios, Castellar de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.

Córdoba

Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Priego de Córdoba, Puente Genil, Rute, Valenzuela y Zuheros

Granada

Alamedilla, Albuñán, Aldeire, Alicún de Ortega, Alquife, Baza, Beas de Guadix, Benalúa, Benamaurel, Caniles, Castilléjar, Castril, Cogollos de Guadix, Cortes de Baza, Cortes y Graena, Cúllar, Darro, Dehesas de Guadix, Diezma, Dólar, Ferreira, Fonelas, Freila, Galera, Gobernador, Gor, Gorafe, Guadix, Huélago, Huéneja, Huéscar, Jerez del Marquesado, La Calahorra, Lanteira, Lugros, Marchal, Orce, Pedro Martínez, La Peza, Polícar, Puebla de Don Fadrique, Purullena, Torre-Cardela, Villanueva de las Torres, Zújar, Valle del Zalabí, Morelábor, Cuevas del Campo, Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lentegí, Lújar, Molvízar, Motril, Murtas, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Torvizcón, Turón, Vélez de Benaudalla, Los Guájares, Granada, Vegas del Genil, Cuenca del Genil, Zagra, Agrón, Valderrubio, Albolote, Alfacar, Algarinejo, Alhama de Granada, Alhendín, Arenas del Rey, Armilla, Atarfe, Beas de Granada, Benalúa de las Villas, Cacín, Cájar, Calicasas, Campotéjar, Cenes de la Vega, Cijuela, Cogollos de la Vega, Colomera, Cúllar Vega, Chauchina, Chimeneas, Churriana de la Vega, Dehesas Viejas, Deifontes, Dúdar, Escúzar, Fuente Vaqueros, Gójar, Granada, Guadahortuna, Güéjar Sierra, Güevéjar, Huétor de Santillán, Huétor Tájar, Huétor Vega, Íllora, Iznalloz, Játar, Jayena, Jun, Láchar, Loja, La Malahá, Maracena, Moclín, Monachil, Montefrío, Montejícar, Montillana, Moraleda de Zafayona, Nívar, Ogíjares, Villa de Otura, Peligros, Pinos Genial, Pinos Puente, Salar, Santa Cruz del Comercio, Santa Fe, Ventas de Huelma, Villanueva Mesía, Víznar, Zafarraya, La Zubia, Las Gabias.

Jaén

Beas de Segura, Benatae, Cazorla, Chilluévar, Génave, Hinojares, Hornos, Huesa, La Iruela, Iznatoraf, Larva, Orcera, Peal de Becerro, Pozo Alcón, Puente de Génave, La Puerta de Segura, Quesada, Santo Tomé, Segura de la Sierra, Siles, Sorihuela del Guadalimar, Torres de Albánchez, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo, Villarrodrigo, Santiago-Pontones, Arroyo del Ojanco, Albanchez de Mágina, Alcalá la Real, Bélmez de la Moraleda, Cabra del Santo Cristo, Cambil, Campillo de Arenas, Castillo de Locubín, Frailes, Fuensanta de Martos, Huelma, Noalejo, Pegalajar, Torres, Valdepeñas de Jaén, Los Villares, Cárcheles, Bedmar y Garcíez.

Málaga

Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra. Ronda, Montecorto, Serrato, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almogía, Álora, Alozaina, Benahavís, Benalmádena, Carratraca, Cártama, Casarabonela, Casares, Coín, Estepona, Fuengirola, Guaro, Istán, Manilva, Marbella, Mijas, Monda, Ojén, Pizarra, Tolox, Valle de Abdalajís, Yunquera, Torremolinos, Teba, Alcaucín, Periana, Almargen y Cañete La Real.

Sevilla

Écija y El Palmar.

Así, la situación del jueves cambia respecto a las suspensiones de clases del miércoles, en la que se vieron afectados más de un millón y medio de alumnos con cancelaciones de la actividad lectiva en todas las provincias excepto Almería.