Andalucía vuelve a las clases este viernes, salvo en estos municipios y centros afectados por el temporal y los desalojos
La actividad lectiva presencial se retoma en la comunidad, con excepciones en localidades concretas por riesgos, problemas de acceso o daños en instalaciones tras el temporal
Sigue en directo la última hora de la borrasca Leonardo en Andalucía
La Junta de Andalucía ha anunciado el retorno a las clases en los colegios e institutos de la comunidad este viernes, 6 de febrero, en varias provincias y la cancelación en otras. Andalucía recupera este viernes, 6 de febrero, la actividad lectiva presencial en la práctica totalidad de los centros educativos. No obstante, se mantendrá la suspensión de las clases en determinados municipios y en centros concretos de algunas localidades debido a los efectos del temporal.
Vuelta de clases municipio a municipio
Andalucía recupera este viernes, 6 de febrero, la actividad lectiva presencial en los centros educativos salvo en los municipios que mantienen riesgos por causas meteorológicas o incidencias. Se suspende en todos los centros de la provincia de Almería. Huelva recupera la actividad lectiva presencial en todos sus centros.
Los municipios afectados por la suspensión de actividad lectiva en los centros educativos en las provincias de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla son los siguientes:
Provincia de Cádiz
En Cádiz, se suspende la actividad lectiva presencial en todos los centros educativos de los siguientes municipios: Alcalá del Valle, Algar, Algeciras, Algodonales, Arcos de la Frontera, Benaocaz, Bornos, Castellar de la Frontera, El Bosque, El Gastor, El Puerto de Santa María, Espera, Grazalema, Guadiaro, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Olvera, Palmones, Prado del Rey, Puerto Serrano, San Martín del Tesorillo, San Pablo Buceite, San Roque, Setenil de las Bodegas, Tarifa, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartín y Zahara.
Además, se mantiene la suspensión en centros concretos de Chiclana de la Frontera, Jerez de la Frontera y sus pedanías, así como en Barbate, por motivos de seguridad y afecciones en los accesos o instalaciones.
Provincia de Granada
En Granada, no habrá clases presenciales en todos los centros de Iznalloz, Loja y Anejos, Zagra, Huétor Tájar, Quéntar, Río Frío, Montillana, Benalúa de las Villas, Fuente Vaqueros, Campotéjar, Dehesas Viejas, Pinos Genil, Cenes de la Vega, La Peza, Villanueva del Mesía, Dúdar, Deifontes y Güejar Sierra.
Provincia de Córdoba
En Córdoba, la suspensión total afecta al municipio de Alcolea.
Además, se mantiene la actividad lectiva suspendida en centros concretos de Castro del Río, Córdoba capital, Lucena, Palma del Río y Puente Genil.
Provincia de Jaén
En Jaén, no habrá clases presenciales en todos los centros de Aldeaquemada, Iruela, Mogón, Coto Ríos y Espeluy.
También se ven afectados centros concretos en Linares, Jamilena, La Carolina y Orcera.
Provincia de Málaga
En Málaga, la suspensión total se aplica en Periana, Casares, Alcaucín, Carratraca, Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, El Burgo, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montecorto, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda y Serrato.
Además, se mantiene la suspensión en centros concretos de Secadero (Casares) y Manilva.
Provincia de Sevilla
En Sevilla, no habrá actividad lectiva presencial en todos los centros de Écija.
También se ven afectados centros educativos concretos en Algámitas, El Castillo de las Guardas y Benacazón.
