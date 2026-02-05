La borrasca Marta llega el sábado a Andalucía con lluvias muy intensas y nuevos avisos activados por la Aemet

La borrasca Marta irrumpe el sábado con un escenario complicado en Andalucía: lluvias muy fuertes, persistentes por momentos y con avisos meteorológicos ya activados en varias zonas. El impacto será mayor por la combinación de precipitaciones intensas y niveles elevados en ríos y pantanos.

Entrada por el oeste andaluz

Durante la mañana de este sábado, los frentes asociados a un centro de bajas presiones al noroeste peninsular entrarán por el oeste de Andalucía. Se esperan aguaceros fuertes en Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, con especial intensidad en áreas del interior onubense.

A medida que avance el día, las precipitaciones se extenderán al resto de la comunidad y persistirán donde ya estén afectando, aumentando el riesgo de acumulados elevados.

Avisos y zonas más afectadas

Los avisos amarillos estarán activos en el litoral y prelitoral de Granada, mientras que en Ronda se mantienen por la previsión de más de 60 mm en 12 horas. La Sierra de Grazalema vuelve a situarse en el foco del episodio, con avisos naranjas ante la posibilidad de superar los 80 mm en 12 horas.

Estas cifras elevan la probabilidad de incidencias puntuales, especialmente en zonas con escorrentías y drenajes sensibles.

Avisos de la Aemet para este sábado / El Correo

El episodio no llegará solo. Se prevén rachas de viento muy fuertes, más intensas en el litoral y cotas altas, y tormentas asociadas a los chubascos más persistentes. La cota de nieve se situará en torno a 1.200 metros a primeras horas, con ascenso rápido posterior.

Con el paso de las horas, podrían abrirse claros en la vertiente atlántica, mientras las lluvias ganan intensidad en Cádiz —especialmente en Grazalema— y se refuerzan en Málaga, Granada y Almería. Las temperaturas tenderán a un ligero descenso.