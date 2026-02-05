El salto europeo de la Corporación Tecnológica de Andalucía: abre nueva oficina en Bruselas

La Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA) ha inaugurado en febrero de 2026 una oficina en Bruselas (Bélgica) con el objetivo de reforzar su actividad internacional y ampliar la participación de las empresas innovadoras andaluzas en proyectos financiados por la Comisión Europea. La nueva sede permitirá a la fundación tener presencia diaria en el principal centro de decisión comunitario y actuar como enlace directo con instituciones y socios europeos, ha informado en una nota de prensa.

El presidente de CTA, Beltrán Pérez, destaca que la entidad es ya un socio de referencia en proyectos europeos, pero subraya que el nuevo plan estratégico busca impulsar el crecimiento internacional de las empresas miembro, tanto en iniciativas apoyadas por la Comisión Europea como en el mercado multilateral.

Presencia directa en Bruselas

La oficina se ubica en Etterbeek, una zona de oficinas próxima al Barrio Europeo de Bruselas, donde se concentran las principales instituciones de la Unión Europea, como la Comisión Europea, el Consejo Europeo o el Parlamento Europeo. Este emplazamiento facilita la representación institucional diaria y la organización de reuniones y actividades con empresas y socios internacionales.

Desde esta sede, CTA podrá reforzar su papel como interlocutor europeo y apoyar de forma más cercana a las compañías andaluzas interesadas en participar en consorcios internacionales de innovación.

Experiencia en proyectos europeos

CTA ha participado ya en 68 proyectos financiados por la Comisión Europea, a través de los cuales ha captado 18,7 millones de euros. De esa cifra, 8,2 millones se destinan a financiación en cascada o Financial Support to Third Parties (FSTP), un instrumento clave para apoyar a terceros en iniciativas innovadoras.

Solo en 2025, la fundación colaboró en la preparación y presentación de más de 60 propuestas de proyectos europeos, con un presupuesto global superior a 270 millones de euros en soluciones innovadoras, de los que 32 millones correspondieron a la propia entidad.

Red internacional y enfoque multisectorial

El director del Área Internacional de CTA, David Páez, señala que la organización se ha consolidado como actor estratégico en la redacción de propuestas europeas, contribuyendo a la captación de fondos y al desarrollo de soluciones innovadoras en ámbitos clave para la competitividad y la sostenibilidad.

El enfoque multisectorial de CTA le permite participar en proyectos relacionados con bioeconomía, emprendimiento, gestión de financiación en cascada, desarrollo sostenible o materias primas críticas. Además, ejecuta iniciativas financiadas por programas como Horizonte Europa, Erasmus+, Interreg en sus distintas vertientes o Digital Europe, lo que le aporta una elevada capacidad de adaptación a distintos requisitos y metodologías.

A ello se suma una red de más de 600 socios en 45 países, que refuerza el valor estratégico de CTA en proyectos transnacionales al facilitar la identificación de socios, anticipar prioridades europeas y aumentar las posibilidades de éxito de cada propuesta.