Cuartos de final COAC 2026: ¿A qué hora cantan el Bizcocho y el Molina en el Falla? Orden de actuación de hoy 5 de febrero

Los cuartos de final del COAC 2026 llegan este jueves a su fin. Bueno, en realidad en la madrugada del viernes, cuando el jurado anunciará sobre el escenario del Falla el veredicto de las agrupaciones que pasan a semifinales. Como máximo, siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y los cuatro cuartetos que han pasado este año a la segunda fase del Concurso.

Pero justo antes del fallo del jurado le toca interpretar su repertorio a la chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida, una de las sensaciones de la fase de preliminares. También actúan en esta última función de cuartos la agrupación del Molina y el Melli del Puerto, la comparsa de Manuel Cornejo o la que hace el propio Cornejo junto a Manolín Santander y la dirección de Palmira Santander, La biblioteca.

Orden de actuación

20:00 Coro Los mentirosos. Rafael Faly Pastrana, uno de los autores consagrados en la modalidad de coros, ha vuelto a sacar una nueva agrupación. En este caso, Los mentirosos, con el que ha logrado de momento pasar a cuartos de final.

20:45 Comparsa Los invisibles. Manuel Cornejo sigue su estela en comparsas con Los invisibles, una idea muy apegada a la fiesta. Tras las buenas sensaciones que dejaron Cádiz de mi alma y La alegría de Cádiz, este conjunto gaditano quiere ganarse un puesto entre los más destacados de la modalidad.

21:30 Chirigota L@s quince en las algas. El Cascana y su grupo se han plantado este año en el Falla disfrazados de unos limpiadores caleteros con los que han obtenido el pase a la segunda fase del Concurso.

22:15 Comparsa La biblioteca. Bajo la dirección de Palmira Santander, esta comparsa con autoría de Manolín y Manuel Cornejo ha logrado acceder de nuevo a los cuartos de final representando a unas bibliotecarias muy carnavaleras.

23:00 Chirigota Los que la tienen de mármol. Con una originalísima puesta en escena, de muertos en sus respectivos nichos, la chirigota del Molina y el Melli del Puerto logró cuajar una buena actuación en preliminares. En este segundo pase intentarán refrendar las sensaciones para intentar hacerse un hueco en la parte alta de la modalidad.

23:45 Comparsa La condená. Antonio el Alemania, recordado director de las comparsas de Enrique Villegas, volvió a pisar las tablas del Falla. Y lo hizo con una buena agrupación con música de su hijo Tomi y letra de Patricia Andrés.

00:30 Chirigota Ssssshhh. La dupla de Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida ha dado como resultado uno de los repertorios más redondos de este año en chirigotas. Los quejíos saeteros y los continuos golpes al tipo convencieron al público en su actuación de preliminares.