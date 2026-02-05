Las lonjas, sin pescado fresco del Golfo de Cádiz: la borrasca Leonardo pone en jaque a la flota andaluza

La borrasca Leonardo tiene paralizada desde hace más de una semana la flota pesquera del Golfo de Cádiz. Los barcos permanecen amarrados sin poder salir a faenar por las abundantes precipitaciones, el fuerte oleaje y las rachas de viento, que impiden la actividad pesquera.

En localidades como en Sanlúcar de Barrameda, apenas han podido salir al mar dos días de las dos últimas semanas y las predicciones meteorológicas no invitan al optimismo. "Ni los marineros ni los barcos están cobrando estos días de parálisis, y lo que nos queda por delante", se lamenta el responsable técnico de la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda, José Carlos Macías.

Sectores afectados por la falta de actividad pesquera

En este sentido, señala que son muchos otros sectores los que se ven directamente afectados económicamente por esta falta de actividad en la pesca de los últimos días. "Con esta situación se genera una parálisis total, ya que no hay ingresos tampoco para la lonja ni para los negocios auxiliares, como los fabricantes de hielo para mantener el pescado o los comerciantes", abunda Macías.

En cuanto a la posibilidad de que el pescado llegue a las mesas de las familias, asegura que del Golfo de Cádiz seguro que no, aunque añade que la internacionalización del género que llega a pescaderías y supermercados abren la posibilidad de que proceda de otros lugares.

Dificultades en el muelle de Sanlúcar

La borrasca Leonardo ha mantenido a los armadores de esta localidad gaditana en vilo durante la pasada madrugada, ya que el muelle de Sanlúcar es una línea recta, por lo que las embarcaciones están más expuestas a los embates del mar.

La pasada noche, explica Macías, ha coincidido la crecida del río Guadalquivir con una pleamar alta, por lo que apenas faltó una cuarta para que rebosara por el muelle. "Esto hubiera provocado que los cascos de los barcos se hubieran roto", subraya, al tiempo que asegura que solo les queda "rezar" y esperar que la flota sobreviva.

"Este muelle tiene muchas dificultades, porque no es un muelle en sí y los barcos se van amarrando unos a otros abarloados, esto es, están unidos y amarrados por uno solo: si se rompe un cabo, se lleva todos los barcos", advierte.

El 90% de la flota inactiva en toda Andalucía

La situación de parálisis en el sector pesquero es prácticamente total en la comunidad andaluza. El presidente de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (Faape), José María Gallart, ha explicado este miércoles que el 90% de la flota pesquera andaluza se encuentra inactiva por el temporal y por el paro biológico.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Faape ha indicado que el sector pesquero realiza un "paro biológico todos los años durante un mes para la regeneración de la biomasa". Esta medida de suspensión temporal de la actividad es un período de veda, diseñada para regenerar especies, caladeros o frenar plagas. Además, permite que las poblaciones de peces se recuperen, se reproduzcan y el ecosistema marino se restaure, asegurando así la sostenibilidad de la pesca a largo plazo.

En concreto, Gallart ha detallado que el Mediterráneo (zona de Almería y Granada) se encuentra en paro biológico desde este pasado 1 de febrero hasta el próximo 5 de marzo. La otra zona del Mediterráneo (Málaga) suele hacer el paro biológico en mayo o junio, ha señalado el presidente, apuntando que "actualmente se encuentra activa, siempre y cuando el temporal lo permita".

En cuanto al Golfo de Cádiz (Cádiz y Huelva), el presidente de la Faape ha asegurado que "no se encuentran en paro biológico pero que debido al temporal una gran parte de la flota permanece amarrada estos días".