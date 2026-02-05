Jerez afronta horas cruciales por la crecida del Guadalete: el desembalse en Bornos y Arcos obliga a desalojar más barrios rurales

Los embalses de Bornos y Arcos han llegado al 100% tras las lluvias que dejó la borrasca Leonardo en puntos de la Sierra como Grazalema, donde cayeron hasta 600 litros. Eso implica que se deben abrir las compuertas de las presas para para soltar agua y, por tanto, el caudal del Guadalete bajará aumentado hasta Jerez, cuyas zonas rurales afrontan horas cruciales y podrían quedar incomunicadas.

Los desalojos se están realizando en nuevos puntos del Jerez rural. Igualmente, se ha procedido a una nueva evacuación en Las Pachecas, en la zona que colinda con la Venta San Francisco.

Es-Alert ha enviado un mensaje a la población para informarles de la situación. Fuentes del Ayuntamiento de Jerez apuntan que en las próximas horas "se prevé que siga complicándose" la situación "por el agua que se calcula que va a estar llegando desde la Sierra". El Guadalete puede alcanzar máximos históricos.

Esto no afectará al núcleo urbano de Jerez, pero provocará que parte de la zona rural de Jerez se quede "incomunicada por carretera". El envío del mensaje tiene solo una intención de dar información de la situación. Los principales destinatarios son "la población vulnerable de la zona rural".

El mensaje de Es-Alert apunta: "Alerta de Protección Civil Ante la situación de desembalses extraordinarios en las presas de Bornos y Arcos, se espera una gran crecida del río Guadalete. Abandone y aléjese de cualquier zona inundable, y si no le fuera posible, suba a pisos superiores o zonas elevadas. Extreme la prudencia, no cruce áreas inundadas y respete los cortes de tráfico. Siga las instrucciones de las autoridades de protección civil"

El Guadalete en alerta roja

Las imágenes vistas en el Jerez rural no se producían desde hace 17 años. En 2009, las lluvias causaron unas inundaciones similares en las que los vecinos de Las Pachecas también fueron los grande damnificados. Entonces, el Guadalete alcanzó su cota máxima histórica, que quedó fijada en los 6,97 metros.

Esa cota puede ser alcanzada a lo largo de la tarde de hoy. La borrasca Leonardo puede provocar que el río crezca por encima de los 7 metros. Sería una situación nunca vista en Jerez. Aunque no se esperan más inundaciones de casas, lo más probable es que las carreteras de acceso a estos pueblos queden impracticables en los próximos días. De esta manera, los desalojados no podrán volver a sus casas.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha explicado que los pantanos se van a abrir hasta alcanzar los 700 litros por metro cúbico por segundo.

"Todas esas lluvias que están cayendo en Grazalema, lógicamente están corriendo hacia los distintos arroyos, ríos y también presas, que las van llenando y al final no tenemos tregua", apuntó Moreno Bonilla desde Jerez.

El presidente de la Junta de Andalucía tildó la situación de "compleja y difícil": "El agua que está entrando en los pantanos es la misma que está saliendo. Como siga lloviendo, va a entrar más agua de la que incluso puede salir".

Insistió en la petición de "máxima precaución". "Lo que les pido es que se preocupen, que no se puede uno acercar a ningún arroyo y a ningún río".