María Jesús Montero anuncia que el Gobierno declarará Andalucía "zona gravemente afectada" tras Leonardo

Andalucía será declarada como "zona gravemente afectada". Las lluvias de los últimos días, sumadas a las de la pasada semana, dejan en Andalucía imágenes históricas, con campos inundados, embalses a rebosar y agua saliendo incluso de los enchufes en poblaciones como Grazalema. Ante esta situación, el Gobierno de España ha decidido, una vez termine el tren de borrasca, declarar Andalucía "zona gravemente afectada".

"Se aprobará en Consejo de Ministros y se pondrá a disposición de los ciudadanos las ayudas de emergencia y catástrofes", ha explicado la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una rueda de prensa ofrecida en la Delegación del Gobierno en Andalucía. De esta forma, la vicepresidenta del Gobierno ha detallado que "el Gobierno acompañar a la población todo el tiempo necesario hasta que se pueda restablecer la vida de la gente".

Esta decisión, que depende de un real decreto que ya está pautado, se tomará una vez terminen los efectos directos del temporal en la comunidad autónoma y supondrá ayudas para la ciudadanía más afectadas por la situación. Por el momento, no ha concretado en qué Consejo de Ministros se tomará está medida y ha emplazado la decisión a que finalice la situación de emergencias para poder evaluar todos los daños que ha causado el temporal en el territorio.

El Gobierno dará ayudas económicas a los afectados

"Algunos puntos van a ser obvios por la intensidad de los acontecimientos", ha señalado la vicepresidenta del Gobierno. Montero ha puntualizado que "hasta que no pase la borrasca", el Gobierno de España no va a poder "perimetrar el conjunto de zonas que puedan encuadrarse en las zonas gravemente afectadas". Pese a todo, la ministra ha confirmado que el territorio declarado en situación de emergencias "va a ser amplio".

La ministra ha lamentado que "ha habido zonas de inundación en las que las personas han podido perder sus bienes personales". Montero ha insistido, como el resto de autoridades, en que "lo fundamental es salvar la vida y ponerse a salvo tiempo". "Tiempo habrá para compensar las cosas que se han perdido, en parte por el Gobierno de España", ha asegurado para aclarar que el Ejecutivo creará ayudas para los afectados por el temporal.

En total, el Gobierno de España ha desplegado 6.500 efectivos en el territorio andaluz tras la declaración del nivel 2 de emergencia. En concreto, en la comunidad autónoma trabajan para proteger a la ciudadanía del temporal 400 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME), más de 3.500 efectivos de la Guardia Civil y 2.600 policías nacionales. Los trabajos se centran en achiques, desalojo y salvamento de personas o control de carreteras.

Colaboración con Junta y ayuntamientos

La Junta de Andalucía trabaja mano a mano con el Gobierno de España y distintas instituciones estatales como las confederaciones hidrográficas para tomar decisiones y medidas con las que prevenir y subsanar las consecuencias del temporal. De hecho, Montero ha detallado que "el Gobierno seguirá a disposición del mando de emergencias con todos los efectivos que necesiten para que se desplieguen en todos los lugares que se necesite".

"Estamos a su disposición y su servicio, hoy mañana y pasado mañana tenemos que estar todos a una", ha insistido la dirigente del PSOE andaluz sobre la colaboración con el Gobierno andaluz. Así, ha recordado que el despliegue de los medios del Estado dependen del nivel de emergencia que instaure la Junta, que preside el comité de emergencias. Eso sí, Montero ha querido agradecer el trabajo de los alcaldes por el "despliegue muy importante de los servicios municipales".