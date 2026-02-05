Junta y Gobierno vasco tratan de lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Ayesa Digital tras la venta

Los consejeros de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, y del Gobierno Vasco, Mikel Jauregi, han trasladado un mensaje de tranquilidad a los trabajadores de Ayesa Digital tras la reciente operación de compra de la compañía por un consorcio en el que participa el Ejecutivo vasco. El encuentro se ha celebrado este jueves en Bilbao, en el marco de una reunión de trabajo entre ambas administraciones.

El mensaje se ha dirigido de forma especial a los más de 3.000 empleados que Ayesa Digital tiene en Andalucía, a quienes ambos responsables han querido garantizar continuidad, estabilidad y confianza en el futuro de la empresa.

El valor del talento andaluz

Durante la reunión, el consejero andaluz Jorge Paradela ha puesto en valor el papel del talento andaluz en el crecimiento de la compañía en los últimos años. Según ha destacado, ha sido precisamente esa capacidad y competencia profesional la que ha permitido a Ayesa Digital consolidar su posición y afrontar el futuro con perspectivas positivas.

Paradela ha explicado además que ha trasladado a su homólogo vasco la posibilidad de conservar algún CIF de Ayesa Digital en Andalucía, una opción que, según ha indicado, el consorcio se ha comprometido a estudiar.

Continuidad y confianza en la gestión

Por su parte, el consejero vasco Mikel Jauregi ha subrayado que las personas son el principal activo de Ayesa Digital. En este sentido, como representante del consorcio comprador, ha querido enviar un mensaje de tranquilidad a todos los trabajadores de la compañía en el conjunto del Estado, incluido Andalucía.

Jauregi ha señalado que el cambio accionarial y la salida del fondo de inversión suponen una garantía de estabilidad, al eliminar la incertidumbre sobre la venta de la empresa y dar continuidad a los puestos de trabajo existentes. Asimismo, ha destacado que el consorcio apuesta por mantener la actual gestión y el equipo directivo, al considerar a Ayesa Digital una compañía de éxito en un sector estratégico.

El consejero vasco ha añadido que el futuro de la empresa dependerá, en última instancia, de la confianza de sus clientes actuales y futuros en cada territorio, un factor clave para consolidar su crecimiento.

Industria y crecimiento económico en Andalucía

El encuentro entre ambos consejeros se enmarca en el diálogo previo al cierre de la operación, anunciada el 31 de diciembre, y ha coincidido con la asistencia de Jorge Paradela al Congreso Nacional de Industria, celebrado durante dos días en Bilbao.

En este foro, el responsable andaluz ha destacado los datos del avance del PIB andaluz en 2025, que reflejan un crecimiento del 3,2% en el conjunto del año, con una aportación destacada de la industria. Según ha detallado, el sector industrial registró un crecimiento del 9,6%, con especial protagonismo de la industria manufacturera.

Paradela ha subrayado que el 40% del crecimiento económico andaluz está vinculado directamente a la industria, un sector que, según ha afirmado, está atrayendo más de 5.000 millones de euros anuales en inversión industrial y generando empleo estable y de mayor calidad en la comunidad.