Lucía Fernández, la ingeniera de Granada que aspira a controlar el tráfico a través de fibras ópticas bajo el asfalto

Monitoreo de tráfico urbano mediante sensorización acústica distribuida. Así se titula el trabajo de Fin de Grado con el que Lucía Fernández Carrascosa (Granada, 2003) ha sido distinguida con el Premio Ingenio Junior 2025, unos galardones que se han consolidado como una iniciativa de referencia para visibilizar el talento joven y acercar la ingeniería de telecomunicación a la sociedad.

Su proyecto, desarrollado durante sus estudios en Ingeniería de Telecomunicaciones en la Universidad de Granada, demuestra que es posible gestionar el tráfico urbano aprovechando las fibras ópticas ya desplegadas en el subsuelo mediante tecnología de detección acústica distribuida. La propuesta, según destacó el jurado del galardón, resulta interesante por su viabilidad económica, ya que elimina la necesidad de costosas inversiones adicionales en infraestructura.

De una clase de bachillerato a las telecomunicaciones

El camino de Fernández hacia la ingeniería comenzó de forma casi casual durante sus años de instituto: "Tuve una asignatura en Bachillerato relacionada con la tecnología y a raíz de ahí me empezó a llamar la atención ese mundillo y a preguntarme cómo funciona las comunicaciones", recuerda la granadina en conversación con este periódico.

Fernández cuenta que su interés por las nuevas tecnologías fue lo que la llevó a elegir Ingeniería de Telecomunicaciones: "Hice esta Ingeniería y fue precisamente la curiosidad por entender cómo funcionan todas las tecnologías actuales, cómo nos comunicamos y cómo es posible, por ejemplo, que una persona en América me mande un WhatsApp de manera casi instantánea", explica la estudiante.

Premios Ingenio Junior 2025 / El Correo

Esa pregunta, aparentemente sencilla, sobre la inmediatez de las comunicaciones globales esconde toda la complejidad de un campo que esta joven ingeniera ha decidido explorar a fondo.

Un uso diferente de las fibras ópticas

El trabajo que le ha valido el premio Ingenio Junior 2025 consiste principalmente "en monitorizar el tráfico urbano en Granada utilizando una tecnología que se llama detección acústica distribuida", explica. "Esta tecnología hace uso de fibras que ya están desplegadas en Granada y utilizamos la dispersión de rayleigh, que se basa en el fenómeno de las imperfecciones microscópicas y naturales de la fibra. Lo que podría interpretarse como un defecto de esas pequeñas irregularidades en las fibras ópticas, se convierte así en el pilar fundamental del sistema", detalla la estudiante.

El proyecto de Fernández tiene como objetivo analizar cómo los vehículos que circulan por las calles de Granada generan vibraciones que afectan a las fibras ópticas enterradas bajo el asfalto: "Cada vehículo produce perturbaciones que modifican las señales de luz que viaja por los cables. La contribución principal del trabajo fue hacer un análisis probatorio multivariante que nos permitió estudiar detalladamente estas señales complejas".

"Este proyecto es factible en otras zonas"

La visión de Fernández trasciende el ámbito académico. Su objetivo final es ambicioso: "Mi intención es convertir Granada en una ciudad capaz de gestionar el tráfico de manera inteligente, sin costes adicionales, aprovechando las fibras ópticas que ya están desplegadas en la ciudad". La joven se muestra optimista sobre la posibilidad de implementar su idea en su ciudad y sobre la evolución del proyecto: "Estamos ampliando el estudio a otras zonas de Granada y creo que puede ser factible".

Para la estudiante, este Trabajo Fin de Grado representa solo el inicio de algo mucho más grande: "Considero mi trabajo como una base inicial de futuros proyectos, porque, si ya, por ejemplo, en un futuro se estudia la perturbación que provoca un accidente, se podría detectar el punto exacto en el que ocurrió y las autoridades podrían acudir inmediatamente a esa zona de Granada". Una ingenieria con vocación de servicio público y excelencia.