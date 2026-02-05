Renfe mantiene este viernes la suspensión de los trenes de alta velocidad entre Sevilla, Málaga y Córdoba por el temporal

Renfe mantiene cancelados este viernes casi todos servicios ferroviarios de alta velocidad en Andalucía ante las malas condiciones meteorológicas que hay en la comunidad autónoma. Según confirman fuentes de Renfe a El Correo de Andalucía, los sercivios de alta velocidad con origen o destino Andalucía quedan suprimidos en ambos sentidos. Sólo se garantiza el servicio AVE Madrid-Villanueva de Córdoba. Además, los viajeros están recibiendo individualmente una comunicación en la que se informa que, debido a condiciones meteorológicas adversas, actualmente está interrumpida la circulación de trenes y se sigue trabajando para restablecer el servicio lo antes posible.

Debido al aviso de la Aemet y previsión de las condiciones meteorológicas, la situación del servicio ferroviario para el viernes 6 de febrero es la suspensión de todos los servicios AVE Córdoba-Sevilla y Córdoba-Málaga; Intercity Almería-Madrid; Alvia Almería-Granada-Madrid; servicios de bus Algeciras-Málaga y Ronda-Antequera (como servicio alternativo al Alvia desde el 20 de enero); Alvia Cádiz-Córdoba; y Alvia Cádiz-Barcelona suprimido en el trayecto Cádiz-Linares. Sólo circula entre Linares y Barcelona.

Sólo circulan servicios entre Madrid y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, con salidas de Madrid a las 7.00h, 11.00h, 15.00h y 19.00h; y de Villanueva a las 9.30h, 13.30h, 17.28h y 21.30h

Para reducir el impacto en los viajeros, Renfe ha habilitado cambios de fecha y anulaciones sin coste y está comunicando las incidencias a través de sus canales habituales de información y atención al cliente. La operadora ha señalado además que realiza un seguimiento continuo de la evolución meteorológica con el objetivo de recuperar la normalidad “en cuanto sea posible”.

De momento, Renfe continúa estudiando qué decisión tomar para los Cercanías, MD y Avant, según la evolución del temporal y condiciones de la infraestructura. Este jueves ya se optó por cortar la circulación de la misma manera que con los trenes de alta velocidad. A los viajeros ya se les ha trasladado que se continúa trabajando para restablecer el servicio cuanto antes.