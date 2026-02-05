Transporte
El temporal deja sin tren a miles de viajeros en Andalucía: estas son las rutas afectadas
Los efectos de la borrasca Leonardo obligan a suspender trenes en toda Andalucía: desde cercanías en Sevilla, Cádiz y Málaga hasta varios trayectos de alta velocidad
Sigue en directo la evolución de la borrasca Leonardo a su paso por Andalucía
La circulación ferroviaria en Andalucía se está viendo gravemente afectada por el temporal de lluvias y viento intenso derivado de la borrasca Leonardo. Según ha informado Renfe, todos los trenes de cercanías de Sevilla, Cádiz y la línea C2 de Málaga han sido cancelados, junto con numerosos servicios de media y larga distancia.
Rutas sin servicio o con alternativas
Entre las rutas más afectadas en media distancia, se encuentran los trayectos Algeciras-Antequera AV, Málaga-Sevilla, Cádiz-Sevilla, Sevilla-Córdoba y Huelva-Sevilla, cuyo primer servicio ha sido suspendido.
Además, el tren Córdoba-Jaén mantiene un servicio alternativo por carretera, al igual que ocurre en los recorridos Huelva-Jabugo y Granada-Almería. En el caso del Jaén-Madrid, se ha suprimido el tramo entre Jaén y Vilches, con transporte por carretera.
También afecta a los AVE y Avant
En alta velocidad, todos los servicios AVE entre Madrid y Málaga han sido cancelados. Solo se mantienen dos servicios por sentido en la ruta Córdoba-Sevilla, con salidas desde Sevilla a las 6.03 y 9.55 horas, y desde Córdoba a las 11.15 y 15.15.
Sí circulan algunos trenes entre Madrid y Villanueva de Córdoba, con salidas a las 7.00 y 11.00 horas, y en sentido inverso a las 9.30 y 11.30.
Otros trayectos interrumpidos
También han sido cancelados los trenes Intercity Almería-Madrid, Alvia Almería-Granada-Madrid, Alvia Algeciras-Málaga, y los trenes entre Ronda y Antequera.
Respecto a los Alvia Cádiz-Madrid, está suprimido el tramo Cádiz-Córdoba, mientras que el Cádiz-Barcelona no circulará entre Cádiz y Linares.
Cambios gratuitos y atención a viajeros
Ante esta situación, Renfe ha activado cambios de billete sin coste para las personas afectadas y está informando a los usuarios a través de sus canales de atención habituales. La compañía continúa monitorizando el estado de la red para restablecer el servicio en cuanto sea posible.
