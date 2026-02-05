Vecinos del campo de Écija ante las inundaciones de los terrenos: "Perdemos trabajo y dinero"

Fernando Hebles ha pasado las últimas noches sin dormir pendiente del nivel del río Genil. Este agricultor y vendedor de 54 años y vecino de Écija, observa cómo las intensas lluvias de la borrasca Leonardo han anegado por completo los 5.000 metros de huerta de los que depende su sustento. La cosecha está perdida y el trabajo de meses, también. Su caso es uno más entre los muchos afectados en las pedanías rurales del municipio, donde el temporal ha obligado al desalojo de 76 vecinos en Isla del Vicario, y ha dejado terrenos agrícolas inutilizados en zonas catalogadas como inundables. Dice, en una conversación con El Correo de Andalucía, que este es "uno de los peores encenarios" que ha visto en su vida. "Tengo todos mis terrenos anegados... Y no puedo hacer nada, perdemos trabajo y dinero que no vamos a recuperar".

Hebles tiene una pequeña nave y varias parcelas de olivos y cebollas en Huertas del Valle, una zona alejada del casco urbano de Écija y especialmente vulnerable por su ubicación. “Aquí viven unas 20 familias y mi nave es la que está más baja. Si sigue lloviendo o el río se desborda, será la primera en inundarse”, explica, con una mezcla de preocupación e impotencia.

Es autónomo y compagina la actividad agrícola con una semillería situada en el casco histórico de la ciudad. Los ingresos de la huerta son una parte esencial de la economía familiar, por lo que, aunque intenta afrontarlo con resignación, reconoce que recuperarse de este bache no será nada fácil. “No he podido dormir en toda la noche. Si veo la tele me echo a temblar, así que he estado con los vecinos pendientes de cómo avanzaba el río”, confiesa.

Vista general de la crecida del río Genil a su paso por la localidad de Écija. / Eduardo Briones - Europa Press / Europa Press

El Genil es uno de los ríos que estos días ha entrado en alerta roja por riesgo de desbordamiento, obligando al municipio a entrar en la Fase II del Plan de Emergencias. Desde el Ayuntamiento de Écija reconocen que el cauce ha llegado a situarse a escasos metros de desbordarse, aunque este jueves la situación ya se catologó de “tensa tranquilidad”, según la alcaldesa, Silvia Heredia. Ante estas noticias, Fernando respira aliviado ante la posibilidad de que lo peor haya pasado, aunque asume que las pérdidas ya son irreversibles. “Ninguna aseguradora me va a pagar estos destrozos porque están en una zona inundable. Es dinero perdido”, lamenta.

Como él, insiste, son muchos los agricultores que tendrán que empezar de cero cuando termine el temporal. “Mi caso no es ni mucho menos el peor. Conozco vecinos con ocho hectáreas que pueden haber perdido unos 40.000 euros. Y quienes tenían espárragos han perdido cuatro años de cosecha y el valor de la planta”, explica.

Aunque los terrenos ya están completamente inundados y poco puede hacer para salvar la cosecha, ahora teme que el agua alcance también la nave. “Si se me mojan las herramientas perderé mucho dinero y eso sería otro problema más”, añade. Mientras tanto, sigue consultando el parte meteorológico en el móvil y la televisión, a la espera de un cambio que permita dejar atrás estos días. “Literalmente, necesitamos la luz al final del túnel”.

Desalojos hasta, al menos, el sábado

En el Ayuntamiento de Écija, la preocupación es máxima. Carlos Onetti, delegado de Agricultura y Medio Ambiente, califica la situación de “extrema” tras más de 50 días de inestabilidad meteorológica en el municipio. “Las personas desalojadas no podrán volver a sus casas hasta, por lo menos, el sábado, y para ese día ya se ha anunciado otra borrasca”, advierte.

La pedanía de Isla del Vicario ha sido la más afectada porque, tal como explica Onetti, si el río sube cinco metros, toda la zona se inunda. Además de los desalojos, ha sido necesaria la evacuación de más de 400 cabezas de ganado, trasladadas a zonas más elevadas de la propia pedanía.

El caso de Fernando Hebles es solo un reflejo del impacto que esta borrasca está teniendo -y seguirá teniendo- en el campo ecijano. “Es un desastre. Mucho olivar no se ha podido recoger y aquí hay mucha gente que vive de eso”, señala el delegado. A las hectáreas anegadas se suma el grave deterioro de los caminos rurales. “Tenemos alrededor de 1.000 kilómetros y ahora mismo es como si no existieran. Están impracticables”, concluye.

Desde el Ayuntamiento de Écija se sigue adelante con el operativo de prevención, teniendo en cuenta que se esperan lluvias intensas para este viernes y sábado. Ante este escenario, los vecinos miran al cielo y al río Genil.