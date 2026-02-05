Más de 300 personas desalojadas en la provincia de Córdoba por los efectos de la borrasca Leonardo

Los efectos de la borrasca Leonardo continúan dejándose notar en la provincia de Córdoba y este miércoles han obligado al desalojo preventivo de más de 300 personas en distintos municipios.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a este periódico, a lo largo de la mañana se procedió al desalojo de varias viviendas en la aldea de El Tarajal, en Priego. Asimismo, ocho familias tuvieron que abandonar sus domicilios en Baena ante el riesgo de derrumbe de un muro provocado por el temporal, cinco en la zona de la Vega Alta y tres en la zona del Puente de las Tablas. En otras viviendas de la zona, las familias ya habían abandonado sus hogares de manera preventiva.

Por último, a primera hora de la tarde se desalojaron cuatro viviendas en el Camino del Corvo, en Palma del Río, cuyos ocupantes fueron trasladados a un hotel, tal y como han confirmado desde el servicio autonómico.

Rafael Villena

Por otra parte, a lo largo de la tarde se ha pedido desde el Ayuntamiento a una veintena de familias de la zona de huertas de Pedro Díaz, La Graja y El Rincón que desalojen las viviendas. En estos momentos hay otras zonas que también están en riesgo, pero aún no han avisado para que desalojen, como la zona de Rioseco, El Corvo y el Caminillo de Gloria. Algunas de estas zonas son inundables, no solo por el Genil, sino también por el Guadalquivir, un cauce del que también están pendientes desde el Ayuntamiento palmeño.

La veintena de familias desalojadas no han tenido que ser realojadas por el Consistorio, ya que todas ellas disponen de alojamiento en la ciudad, donde hasta el momento no se ha visto afectada ninguna casa, aunque todos los afectados dan por hecho que esta noche el agua entrará. Entretanto, en el casco urbano de Palma del Río ya hay casas que están preparadas, con rasillones en las puertas, por si el agua llegara en las próximas horas y la preocupación es máxima.

A estos desalojos se suman los de dos familias en el diseminado de Los Piedros, en Lucena, que tuvieron que abandonar sus viviendas a primera hora del miércoles debido a la activación del aviso rojo por la crecida del río Anzur.

Además, el paso de la borrasca Leonardo por la provincia de Córdoba y las persistentes lluvias registradas durante toda la madrugada han provocado numerosas incidencias en Priego de Córdoba. El río Zagrilla se ha desbordado a su paso por la zona de Genilla Baja, inundando varias viviendas y naves industriales situadas en los márgenes de la carretera provincial CO-821. La zona de La Vega permanece inundada por el desbordamiento del río Salado, afectando a viviendas de segunda residencia y huertas.

En Villa del Río los desalojos se han producido en los huertos familiares, de los que han tenido que salir unas 200 personas al inundarse esta zona.

Y en Villafranca, también en los huertos famliares han sido desalojadas otras 73 personas.

En Puente Genil se han producido los últimos desalojos. La crecida del caudal del rio Genil, que ha pasado a nivel naranja, ha motivado la evacuación de siete personas en la zona del Río de Oro, concretamente en el entorno de Torrembrillo, un operativo en el que han participado agentes de la Policía Local y bomberos de la Diputación Provincial en coordinación con Protección Civil. Asimismo, otras ocho personas han decidido permanecer en sus viviendas siendo informados del riesgo que corren, pero con alternativas de salvamento.

Hasta 56 incidencias en Córdoba

El 112 ha atendido entre la madrugada y las primeras horas de la mañana un total de 651 incidencias en Andalucía a causa del temporal, siendo Cádiz la provincia más afectada, con 189 avisos. En Córdoba se han contabilizado 56 incidencias, lo que la sitúa como la tercera provincia con menor número de alertas registradas.