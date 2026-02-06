El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado

El aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar su campo de vuelo ante la crecida del río Guadalquivir por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Aena ha informado a primera hora de este viernes de que el campo de vuelo "no está apto para operar", después de que se haya retrasado la apertura del aeródromo para analizar las consecuencias de la entrada de agua.

Esa entrada de agua procedente del río Guadalquivir comenzó ayer por la mañana. El aeropuerto de Córdoba se encuentra en zona inundable, siendo una de las casi 30 infraestructuras que hay en la provincia que se encuentran en la misma situación. En las riadas de 2010 se llegó a inundar la pista por completo, ahora la entrada de agua parece ser más contenida, pero el río no para de crecer y las parcelas que hay al lado del aeródromo se han tenido que desalojar por seguridad.

Pantallas informativas de la terminal del aeropuerto de Córdoba. / Manuel Murillo

Vuelos comerciales

Una de las grandes diferencias que compete al aeropuerto desde 2010 hasta ahora es que en Córdoba ya hay vuelos comerciales. Los siguientes que deberían de salir y llegar a la pista cordobesa están programados para mañana. Se trata de las conexiones aéreas de Córdoba con Barcelona (Vueling) y Gran Canaria (Binter). Esas conexiones traen los aviones a Córdoba con pasajeros y se vuelven a sus destinos también cargados.

Todavía habrá que esperar para ver qué ocurre mañana y si los vuelos se mantienen operativos. El de Binter tiene que salir a las 8.45 horas de Gran Canaria y llegar a Córdoba a las 12.05, luego debería salir de Córdoba a las 13.15 y estar en Canarias a las 14.40. El de Vueling debe salir de Barcelona a las 13.10 horas y llegar a Córdoba a las 14.50. Desde Córdoba debe salir a las 15.30 y llegar a la Ciudad Condal a las 17.10. Para ambas conexiones, de momento, se pueden adquirir billetes sin problema.