Temporal de lluvia y viento
El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado
Tanto Binter como Vueling tienen disponible la adquisición de billetes a Barcelona y Gran Canaria
Borrasca Leonardo en directo
Noelia Santos
El aeropuerto de Córdoba ha tenido que cerrar su campo de vuelo ante la crecida del río Guadalquivir por las consecuencias de la borrasca Leonardo. Aena ha informado a primera hora de este viernes de que el campo de vuelo "no está apto para operar", después de que se haya retrasado la apertura del aeródromo para analizar las consecuencias de la entrada de agua.
Esa entrada de agua procedente del río Guadalquivir comenzó ayer por la mañana. El aeropuerto de Córdoba se encuentra en zona inundable, siendo una de las casi 30 infraestructuras que hay en la provincia que se encuentran en la misma situación. En las riadas de 2010 se llegó a inundar la pista por completo, ahora la entrada de agua parece ser más contenida, pero el río no para de crecer y las parcelas que hay al lado del aeródromo se han tenido que desalojar por seguridad.
Vuelos comerciales
Una de las grandes diferencias que compete al aeropuerto desde 2010 hasta ahora es que en Córdoba ya hay vuelos comerciales. Los siguientes que deberían de salir y llegar a la pista cordobesa están programados para mañana. Se trata de las conexiones aéreas de Córdoba con Barcelona (Vueling) y Gran Canaria (Binter). Esas conexiones traen los aviones a Córdoba con pasajeros y se vuelven a sus destinos también cargados.
Todavía habrá que esperar para ver qué ocurre mañana y si los vuelos se mantienen operativos. El de Binter tiene que salir a las 8.45 horas de Gran Canaria y llegar a Córdoba a las 12.05, luego debería salir de Córdoba a las 13.15 y estar en Canarias a las 14.40. El de Vueling debe salir de Barcelona a las 13.10 horas y llegar a Córdoba a las 14.50. Desde Córdoba debe salir a las 15.30 y llegar a la Ciudad Condal a las 17.10. Para ambas conexiones, de momento, se pueden adquirir billetes sin problema.
- Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
- La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
- Andalucía, en alerta total el miércoles: aviso rojo en Cádiz, todas las provincias en alerta y hasta 200 litros lluvia por metro cuadrado
- Moreno anuncia la 'suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería' este miércoles
- Aemet alerta de lluvias torrenciales: así es la masa de aire caribeño que entra por Huelva a partir de las 21 horas
- Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
- Vuelta al cole y suspensión de clases en Andalucía tras la borrasca Leonardo, municipio a municipio
- El Ministerio del Interior pide máxima precaución ante el impacto este miércoles de la borrasca Leonardo en Andalucía