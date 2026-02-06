La Junta activa un teléfono gratuito para prestar apoyo psicológico a los afectados por la alerta meteorológica

Más allá de los daños materiales y físicos que puede ocasionar la situación extrema que está provocando el tren de borrascas, los emocionales también hacen mella en la población afectada. La Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha activado un plan operativo de apoyo psicológico y acompañamiento emocional con motivo de la alerta meteorológica que afecta a distintas zonas de la comunidad. El dispositivo está dirigido tanto a la ciudadanía como a los profesionales que trabajan en primera línea de la emergencia.

El anuncio lo ha realizado el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha subrayado que en situaciones excepcionales la respuesta sanitaria debe incluir también el cuidado emocional, junto a la atención asistencial habitual.

Apoyo emocional preventivo

El dispositivo tiene un carácter preventivo y temporal y se integra en la respuesta sanitaria global desplegada ante la situación meteorológica. Su objetivo es anticipar y atender de forma temprana posibles situaciones de estrés, ansiedad, incertidumbre, aislamiento o evacuaciones preventivas, evitando generar alarma o medicalizar el contexto.

El plan se articula a través de Salud Responde y el Centro de Emergencias 061, con la participación de profesionales de psicología del SAS y voluntariado de entidades colaboradoras, en coordinación con el resto de operativos de emergencia.

Teléfono específico de atención psicológica

Como medida central, la Junta ha habilitado una línea telefónica específica de apoyo psicológico, atendida por profesionales cualificados y orientada a la escucha activa, la contención emocional y la orientación práctica.

El teléfono habilitado es el 900 400 061, que estará operativo todos los días, en horario de 10:00 a 20:00 horas, mientras se mantenga la alerta meteorológica.

Intervenciones breves y derivación sanitaria

Las intervenciones se realizan de forma telefónica y breve, con un máximo general de dos contactos por persona. En los casos en los que se detecte una necesidad mayor, el dispositivo garantiza la derivación a los circuitos sanitarios ordinarios, en coordinación con Atención Primaria, para asegurar la continuidad asistencial.

Según ha destacado el titular de Sanidad, el plan responde a un enfoque de prudencia, anticipación y cuidado integral, reforzando la capacidad de afrontamiento individual y comunitaria en momentos especialmente exigentes.

El dispositivo será evaluado de forma continua y se desactivará de manera ordenada una vez normalizada la situación meteorológica.