Las cámaras de Canal Sur cazan a un hombre nadando en el Guadalete a la altura Jerez tras negarse a abandonar su casa

Las cámaras de Canal Sur, en el programa de Hoy en Día, han sido testigos de cómo un hombre cruzaba a nado el Guadalete. Esta persona no quiso desalojar su domicilio a pesar de las recomendaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional. El hombre cruzó a nado el río para entregar las llaves de su coche a otro vecino para que lo desplazaran y decidió volver a cruzarlo para regresar a su casa.

En las impactantes imágenes se puede ver cómo la fuerza de la corriente casi arrastra a esta persona, aunque finalmente consiguió volver a su casa. Una temeridad que, presumiblemente, tendrá consecuencias económicas.

La alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, pidió ayer todo tipo de prudencia. Además, insistió en que los rescates, a partir de ahora, serían mucho más complicados. En la tarde del jueves, una familia tuvo que ser sacada en lancha tras negarse a evacuar su casa.

Moreno ya avisó de las sanciones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido este martes de que no cumplir las instrucciones de las Fuerzas de Seguridad ante los desalojos por riesgo de inundación puede acarrear multas. Tras la reunión del comité del Plan de Emergencias, ha subrayado que “no son recomendaciones”, sino "instrucciones" destinadas a proteger a la población frente a una de las mayores lluvias que ha vivido Andalucía en lo que va de siglo.. Y aquel que se las salte, se enfrenta a una posible multa. La instrucción en caso de riesgo de inundación es que "salgan de sus casas. Esto es más que recomendaciones, son instrucciones, y recuerdo que, por tanto, llevan aparejado un reproche administrativo en forma de multa que podemos asumir y que se asume una vez que los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Estado consideran que no se están cumpliendo las normas que se han puesto en marcha".

Estas multas, según confirman fuentes de la Consejería de Presidencia a este periódico, se rigen por el delito de desobediencia a la autoridad. Este se aplica por dos vías. La normal, cuando es menos grave, es la vía administrativa, mediante la Ley Mordaza. El art. 36.6 LO 4/2015 hace referencia infracciones graves, que se sancionan con multas que oscilan desde los 601 hasta los 30.000 euros, con tramos mínimo / medio / máximo. Aunque pagando en 15 días se podría reducir al 50%.