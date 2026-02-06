El castillo de Granada que conquistó a HBO: descubre el escenario real de 'La Casa del Dragón'

'La Casa del Dragón' está en Granada. Y es que un reconocido castillo de la provincia nazarí es la protagonista de uno de los principales capítulos de la precuela de 'Juego de Tronos', que salió en 2022 y que cuenta la historia de la familia Targaryen 200 años antes de los eventos que tienen lugar en la historia original de George R.R. Martin, emitidos por HBO.

Este entorno que se convirtió en uno de los escenarios clave del episodio sexto de 'La Casa del Dragón', llamado 'La princesa y la reina' es el Castillo de La Calahorra, una construcción convertida en obra destacada del renacimiento italiano que data del 1509.

Castillo de La Calahorra, en Granada, escenario de 'La Casa del Dragón' de HBO / Diputación de Granada

Este castillo situado en la parte más elevada de una ladera a 1.250 metros de altura, situada cerca de Sierra Nevada y con las mejores vistas del entorno, se erigió por primera vez en la época andalusí.

Uno de los castillos mejor conservados del territorio

Sin embargo, la construcción que se puede observar en la actualidad es renacentista y fue construida en el siglo XVI por orden del hijo ilegítimo del Cardenal Mendoza.

Este castillo declarado Monumento Nacional, que se encuentra perfectamente conservado, aún mantiene los calabozos donde los presos moriscos pernoctaban antes de ser trasladados a la cancillería granadina.

Una gran biblioteca en el castillo granadino

Además, en su interior destaca su biblioteca, que en su día estaba repleta de un gran número de libros heredados, sobre todo, del Cardenal Mendoza, entre los que se encontraban tratados de filosofía, arquitectura y textos clásicos, entre otros.

Castillo de La Calahorra, en Granada, escenario de 'La Casa del Dragón' de HBO / Diputación de Granada

Durante siglos, el Castillo de La Calahorra permaneció abandonado, lo que hizo que a principios del siglo XX estuviera a punto de ser comprado y trasladado a Estados Unidos pieza a pieza.

Pero, afortunadamente, no se llevó a cabo esta operación y se procedió a su mantenimiento y conservación, lo que le ha convertido en uno de los mayores tesoros no solo de la provincia de Granada, sino de toda Andalucía.

Horario para visitar el Castillo de La Calahorra de Granada

Una fortaleza cuya belleza ha llegado a todos los rincones del planeta gracias a la producción de HBO, que ha convertido el Patio de las Armas del castillo en el salón principal en el que cena la familia Targaryen.

Además, su sala de reuniones se convirtió en uno de los dormitorios donde se desarrolla otro de los momentos clave de la ficción.

De igual modo, durante el episodio, Daemon Targaryen monta a su dragón sobre el Castillo de La Calahorra, lo que permite ver varios planes aéreos de esta hermosa fortaleza que se puede visitar mediante reserva previa los viernes y sábados de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 19.00 horas, así como los domingos de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 17.00 horas.