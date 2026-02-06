Los colectores de Jerez "no tienen más capacidad de absorción": la ciudad se prepara para que "el agua salga por las alcantarillas"

Jerez prepara la zona urbana para la llegada de la borrasca Marta. Leonardo ha llevado al límite de su capacidad a los colectores, que "se encuentran al límite y no tienen más capacidad para absorber, para chupar el agua de la lluvia y que nos viene por el crecimiento del río Guadalete", ha informado en rueda de prensa María José García Pelayo.

Cariacontecida ha comparecido en la tarde de este 6 de febrero la alcaldesa tras una reunión con Aqualia, empresa privada que gestiona el agua en la ciudad y le ha informado de lo ocurrido. "Como ustedes se pueden imaginar, estamos preocupados", expuso la regidora. A los problemas en la zona rural, donde hasta 14.000 personas podrían quedar aisladas, se podría sumar este sábado la zona urbana. Sobre todo, hay siete zonas de la ciudad que podrían verse afectadas por el agua incapaz que no serán capaces de asumir los colectores: "Se va a producir lo que ocurre en otras ciudades y es que el agua salga hacia arriba por las pocetillas, los imbornales, etcétera".

García-Pelayo ha señalado esta como la situación más probable. No se produciría en caso de que la borrasca Marta no descargara la cantidad de agua que está previsto. Algo que parece poco probable teniendo en cuenta que incluso ha granizado en el casco urbano para la sorpresa de los vecinos. El río Guadalete no ayuda. El máximo histórico alcanzado en 2009 también tiene visos de superarse. Si entonces la cota se quedó en 6.97 metros. A esta hora de la tarde ya supera los 6.80 centímetros a la espera de nuevas descargas. "Que bajen las lluvias ayudará, porque el río no va a bajar", dijo García-Pelayo.

La regidora popular ha señalado siete zonas como las que deberán tener más precaución. "Se va a ver afectada toda la ciudad. Se sufrirá especialmente en las zonas de la ciudad que se encuentren en la zona más baja", explica. Hasta siete zonas de Jerez de la Frontera se verán afectadas por lo ocurrido. Son aquellas que ocupan la zona Sur de la ciudad: avenida William Shakespeare, Ramón y Cajal, Puertas del Sur (desde la Fundación Laboral), Santo Tomás de Aquino, la Liberación, Cerrofruto y El Portal.

La alcaldesa ha anunciado medidas que se irán tomando en función de como se vayan produciendo las lluvias. "De manera progresiva se irán retirando vehículos, cortando calles, se retirarán los bombos de basura...". Se pondrá además cartelería informativa en las zonas avisando de las inundaciones. "Rogamos a los vecinos que eviten el depósito de basuras estos días con el fin de evitar su circulación".

Precaución en todo el término municipal

García Pelayo ha pedido a los vecinos que se informen por los canales oficiales. Además, insitió en que las señaladas son las zonas sensibles que pueden verse más afectadas, pero "el topaje de los colectores es un problema que afecta a la ciudad. Que nadie piense que no va a tener problemas. Precaución para todo el término municipal".

Cabe recordar que en la zona rural de Jerez ya ha sufrido la evacuación de 2.289 vecinos. Además, hay 228 realojados por la crecida del Guadalete, que espera aumentar su caudal conforme llegue el agua procedente de Grazalema. La crecida del arroyo Salado que ya afecta a los vecinos de El Palmar de Troya, podría cortar la que en Jerez se conoce popularmente como "carretera de Estella", que dejaría aislados a otros 7.000 vecinos.