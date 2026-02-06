La comparsa alcalareña 'El patriota' pasa a la semifinal del COAC 2026: "Nos daba miedo y respeto ir de Blas Infante, pero la idea ha caído de pie"

Nueve décadas después del asesinato de Blas Infante, la comparsa El patriota homenajea su memoria sobre las tablas del Falla. Lo hacen ataviados como el padre de la patria andaluza y con un repertorio marcadamente andalucista. "90 años hace de mi muerte, 90 años que dejé mi sangre, y nunca he dejado de quererte. Soy tu padre, Blas Infante", cantan en la presentación. Una propuesta que, pese al "miedo y respeto" inicial de sus autores, ha caído de pie entre el público y el jurado, que ha pasado a esta agrupación de Alcalá de Guadaíra a las semifinales del COAC 2026.

"Estamos en una nube, flipando. Ha venido todo rodado este año, todo de cara", confiesa emocionado este viernes Fran Ramos, encargado de las letras de El patriota junto a Jesús Gómez. "Si celebramos como locos el pase a cuartos, imagínate lo que ha supuesto para nosotros el de semifinales. Si nos lo llegan a decir en septiembre, cuando arrancamos con todo esto, no nos lo habríamos creído".

Siendo un conjunto de reciente creación -aunque con componentes con mucha experiencia entre sus filas-, el objetivo inicial era cantar al menos dos veces en el Concurso. Pero como mínimo, estos alcalareños lo harán tres veces. "La clave creo que ha estado en que la idea nos dolía mucho a todos, no había nadie que no fuera a muerte con ella. Y también en el grupo, que suena de maravilla gracias al trabajazo de afinación que ha hecho Manolo Bustos", afirma Ramos, letrista de una comparsa a la que pone música Juan Manuel Moreno Gandul.

Y eso que al principio tuvieron sus recelos respecto a la propuesta: "Nos daba mucho miedo y respeto ir de Blas Infante, es un personaje al que todos tenemos idealizado. De hecho nos planteamos vestirnos de su espíritu o de un jornalero que representara su pensamiento", cuenta Fran Ramos. Al final decidieron tirar hacia adelante con la intención original: disfrazarse del padre de la patria andaluza, y lo cierto es que "la idea ha caído de pie".

Ahora, el Gran Teatro Falla los espera de nuevo el próximo lunes 9 de febrero. "Tenemos repertorio para semifinales, y estamos ensayando igual que para cuartos con el fin de que las coplas vuelvan a gustar", asegura uno de los letristas de El patriota. "Luego vendrá lo que venga, pero viendo el cariño que nos da a diario la gente, sabemos que va a ser un año precioso. No le podemos pedir más a este carnaval".

La chirigota del Bizcocho y Prida, también en semifinales

La otra agrupación sevillana que ha logrado pasar a la tercera fase del COAC es Sssshhh, la chirigota que escriben Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida. Unos saeteros que ya desde preliminares cambiaron el habitual silencio cofrade por el rugido de un teatro entregado a esta agrupación de San José de la Rinconada.

Las buenas sensaciones de esta chirigota se volvieron a refrendar en su pase de cuartos, con otros dos pasodobles de mucho nivel y una gran tanda de cuplés. "Esperamos que el Concurso sea objetivo y que nos dé nuestro sitio, como siempre", comentaba el Bizcocho a El Correo de Andalucía antes de su estreno. Y, si nada se tuerce, todo apunta a que su sitio está en las cotas altas de la modalidad.