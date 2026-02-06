¿Cuándo dejará de llover en Andalucía? Lo que dice la Aemet

Las lluvias en España seguirán siendo protagonistas durante buena parte de febrero. Los modelos de predicción coinciden en señalar una primera quincena marcada por la inestabilidad, con anomalías húmedas generalizadas y un flujo constante de borrascas atlánticas que cruzan la Península.

Este patrón mantiene el riesgo de acumulados importantes, especialmente en áreas que ya arrastran mucha lluvia en días previos, y complica la situación en zonas de sierra y cuencas fluviales sensibles.

Primera quincena pasada por agua

Entre el 9 y el 16 de febrero, el escenario atmosférico favorece la llegada sucesiva de frentes desde el Atlántico. España queda en una posición expuesta dentro de la circulación del sur de Europa, lo que se traduce en precipitaciones más abundantes de lo normal en gran parte del territorio.

En este contexto, Andalucía y el oeste peninsular concentran algunos de los episodios más intensos, con lluvias persistentes que siguen sumando litros día tras día.

La borrasca Marta y sus efectos

Durante el fin de semana, la borrasca Marta refuerza este episodio de inestabilidad. Se esperan lluvias muy abundantes en el tercio sur peninsular, acompañadas de rachas de viento muy fuertes y temporal marítimo.

En zonas de sierra del sur, los acumulados pueden ser significativos en pocas horas, lo que eleva la probabilidad de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Además, no se descartan chubascos tormentosos puntualmente intensos.

Nieve, viento y temperaturas

La entrada de aire más frío provoca un descenso de las temperaturas durante el fin de semana, con una cota de nieve que puede situarse en torno a los 900–1.000 metros en el centro y norte peninsular. En jornadas posteriores, la cota tenderá a subir, aunque con descensos puntuales.

El viento será otro de los protagonistas, con rachas muy fuertes en Galicia, el sur y el este peninsular, además de Baleares, complicando la situación en zonas costeras.

¿Cambio de tendencia a partir de mediados de mes?

De cara a la semana del 16 al 23 de febrero, los modelos empiezan a insinuar una reducción de las anomalías húmedas sobre España. Incluso aparecen áreas con tendencia más seca, lo que podría suponer una tregua más clara en el sur peninsular.

Este posible giro estaría relacionado con una evolución hacia una fase positiva de la Oscilación del Atlántico Norte (NAO), que suele desplazar las borrascas hacia latitudes más altas y favorecer la influencia de las altas presiones sobre la Península. Aun así, se trata de un escenario que debe tomarse con prudencia, ya que puede variar en próximas actualizaciones.