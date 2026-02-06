Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo, Juanma Moreno visita Huétor Tajar, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y anuncia nuevas medidas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hace balance de la situación de la emergencia climática a las puertas de la borrasca Marta

Sigue en directo toda la información sobre las inundaciones

DIRECTO | Juanma Moreno visita zonas inundadas en Huétor Tájar (Granada) / El Correo

Javier Alonso

Javier Alonso

Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha desplazado este viernes a Huétor Tájar, en Granada, para evaluar la situación de la emergencia provocada por el temporal en una de las zonas más afectadas así como para anunciar nuevas medidas.

El presidente andaluz estuvo el pasado jueves en la Sierra de Grazalema, donde informó y participó en la coordinación con el Gobierno de España del dispositivo de evacuación del municipio de Grazalema, con más de 1.600 habitantes.

Las cámaras de Canal Sur cazan a un hombre nadando en el Guadalete a la altura Jerez tras negarse a abandonar su casa

La comparsa alcalareña 'El patriota' pasa a la semifinal del COAC 2026: "Nos daba miedo y respeto ir de Blas Infante, pero la idea ha caído de pie"

