En directo, Juanma Moreno visita Huétor Tajar, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y anuncia nuevas medidas
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, hace balance de la situación de la emergencia climática a las puertas de la borrasca Marta
Sigue en directo toda la información sobre las inundaciones
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha desplazado este viernes a Huétor Tájar, en Granada, para evaluar la situación de la emergencia provocada por el temporal en una de las zonas más afectadas así como para anunciar nuevas medidas.
El presidente andaluz estuvo el pasado jueves en la Sierra de Grazalema, donde informó y participó en la coordinación con el Gobierno de España del dispositivo de evacuación del municipio de Grazalema, con más de 1.600 habitantes.
