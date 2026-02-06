En directo, Pedro Sánchez visita zona afectadas y anuncia nuevas medidas ante las graves inundaciones en Andalucía
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a la provincia de Cádiz para visitar el despliegue realizado en una de las zonas más afectadas por las inundaciones
Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo y la borrasca Marta
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado a Andalucía este viernes para realizar un seguimiento de la situación de emergencia provocada por la borrasca Leonardo que provoca ya más de 7.500 desalojos.
El presidente del Gobierno realizará un recorrido por algunos de los puntos más afectados por las inundaciones en los que está trabajando tanto la UME como la Guardia Civil con más de 6.000 efectivos.
A mediodía realizará una visita al Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio de San Roque en Cádiz, uno de los municipios del Campo de Gibraltar donde el temporal está teniendo una mayor incidencia.
Se trata de la primera visita a Andalucía del jefe del Ejecutivo desde que se activaran los avisos rojos, aunque sí ha estado presentes la ministra de Hacienda María Jesús Montero, quien este mismo jueves ha realizado una visita a Huelva para comprobar los efectos del temporal en esta provincia. El Gobierno, además, ya ha anunciado la declaración de Andalucía como zona gravemente afectada.
