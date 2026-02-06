Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En directo, Pedro Sánchez visita zona afectadas y anuncia nuevas medidas ante las graves inundaciones en Andalucía

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado este viernes a la provincia de Cádiz para visitar el despliegue realizado en una de las zonas más afectadas por las inundaciones

Sigue en directo las incidencias de la borrasca Leonardo y la borrasca Marta

DIRECTO | Pedro Sánchez declara tras visitar las zonas afectadas en Andalucía por la borrasca Leonardo / El Correo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha desplazado a Andalucía este viernes para realizar un seguimiento de la situación de emergencia provocada por la borrasca Leonardo que provoca ya más de 7.500 desalojos.

El presidente del Gobierno realizará un recorrido por algunos de los puntos más afectados por las inundaciones en los que está trabajando tanto la UME como la Guardia Civil con más de 6.000 efectivos.

A mediodía realizará una visita al Puesto de Mando Avanzado situado en el municipio de San Roque en Cádiz, uno de los municipios del Campo de Gibraltar donde el temporal está teniendo una mayor incidencia.

Se trata de la primera visita a Andalucía del jefe del Ejecutivo desde que se activaran los avisos rojos, aunque sí ha estado presentes la ministra de Hacienda María Jesús Montero, quien este mismo jueves ha realizado una visita a Huelva para comprobar los efectos del temporal en esta provincia. El Gobierno, además, ya ha anunciado la declaración de Andalucía como zona gravemente afectada.

  1. Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
  2. La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
  3. Andalucía, en alerta total el miércoles: aviso rojo en Cádiz, todas las provincias en alerta y hasta 200 litros lluvia por metro cuadrado
  4. Moreno anuncia la 'suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería' este miércoles
  5. Aemet alerta de lluvias torrenciales: así es la masa de aire caribeño que entra por Huelva a partir de las 21 horas
  6. Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
  7. Vuelta al cole y suspensión de clases en Andalucía tras la borrasca Leonardo, municipio a municipio
  8. El Ministerio del Interior pide máxima precaución ante el impacto este miércoles de la borrasca Leonardo en Andalucía

En directo, Juanma Moreno visita Huétor Tajar, una de las zonas más afectadas por las inundaciones y anuncia nuevas medidas

En directo, Pedro Sánchez visita zona afectadas y anuncia nuevas medidas ante las graves inundaciones en Andalucía

Un equipo del CSIC estudia ya sobre el terreno los movimientos de tierra en Grazalema: los vecinos tardarán "una semana en volver"

Las cámaras de Canal Sur cazan a un hombre nadando en el Guadalete a la altura Jerez tras negarse a abandonar su casa

La comparsa alcalareña 'El patriota' pasa a la semifinal del COAC 2026: "Nos daba miedo y respeto ir de Blas Infante, pero la idea ha caído de pie"

El aeropuerto de Córdoba cierra su pista con la vista puesta en los vuelos programados para el sábado

Santiago García, hidrogeólogo: "En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual"

Más de 700 viviendas desalojadas en Córdoba por la crecida del Guadalquivir

