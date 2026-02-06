Jerez, en alerta por la crecida del Guadalete y el Salado: hasta 14.500 personas podrían quedar aisladas durante "una semana"

Jerez continúa en alerta. Los jerezanos han recibido en la tarde de hoy un nuevo mensaje de Es-Alert avisándoles de las zonas que podrían quedar aisladas del núcleo poblacional por las crecidas del Guadalete y del arroyo Salado. El río, que ya ha provocado el desalojo de cientos de vecinos, dejaría en una especie de isla a núcleos poblacionales de más de 7.000 personas. Además, se está pendiente del arroyo Salado. El desborde de este a su paso por la pedanía de Estella del Marqués dejaría en la misma situación a otras 7.000 personas por el corte de la carretera A-2003.

La alerta de Protección Civil explica que el crecimiento esperado del río dejaría incomunicados a San Isidro del Guadalete, El Torno, Torrecera, Majarromaque y Nueva Jarilla. Estas poblaciones se sumarían a las que ya han sido evacuadas como Las Pachecas y La Ina. La regidora ha insistido en que quedar aislado no significa que se vayan a inundar. Esgrimía el ejemplo de La Ina: las dos primeras filas de casas podrían sufrir problemas de inundación, pero el resto solo queda incomunicado.

La misma situación de incomunicación podrían vivir los vecinos de Estella, Cuartillos, Magallanes, La Barca de la Florida, Lomopardo y La Guareña, en caso de desborde del arroyo Salado, que cortaría la A-2003.

Muchos vecinos ya han sido desalojados y se informará de la situación al resto. María José García-Pelayo ha pedido a los vecinos de las zonas inundables que abandonen sus casas. Durante la tarde de hoy, una familia que se negaba a salir tuvo que ser evacuada en lanchas tras cambiar de opinión. La alcaldesa ha pedido que el desalojo se haga lo antes posible, porque la situación podría complicarse en las próximas horas y no se sabe si el rescate sería posible.

"Se puede alargar una semana"

La regidora ha avisado de que se actúe con “carácter inmediato”. El aislamiento va “para largo”, ha insistido García-Pelayo: “Se puede alargar hasta un mes y mínimo sería de una semana”.

García-Pelayo ha señalado que las personas vulnerables deben salir: personas mayores, con tratamientos médicos o con exámenes pendientes. A todos ellos les ha pedido que acudan a la zona urbana de Jerez, donde podrán ser atendidos por el Ayuntamiento.

“Se está haciendo un análisis para dar una respuesta lo más a la carta posible”, afirmó. Para los traslados habrá autobuses, taxis e incluso todoterrenos de la hermandad del Rocío.

Los delegados de alcaldía y alcaldes de las ELA que queden aislados disponen ya de radios para mantener la comunicación. La regidora ha alertado de posibles cortes de suministro, aunque ha subrayado que todas las zonas cuentan con desfibriladores y personal formado para su uso.

Noticias relacionadas

El peor momento se espera esta noche. Este viernes al mediodía debería menguar el caudal del Guadalete y el Salado. El sábado volverá la preocupación con la llegada de la borrasca Marta, que traerá lluvias intensas a la Península.