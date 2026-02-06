La Junta de Andalucía pedirá la declaración de catástrofe natural para el campo tras la borrasca Leonardo

El campo andaluz no puede más. Las inundaciones se multiplican en la comunidad autónoma y el de la agricultura es uno de los sectores que más está sufriendo estos fenómenos. Ante esta situación, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural solicitará la declaración de catástrofe natural a través del Comité de Catástrofes, Desastres Naturales y Fenómenos Meteorológicos Adversos del Ministerio de Agricultura.

El objetivo de la cartera que dirige el popular Ramón Fernández-Pacheco es que el Gobierno central pueda prestar una atención inmediata a los agricultores y ganaderos afectados por la crecida de los ríos. Además, desde la Junta de Andalucía han anunciado que también movilizarán fondos procedentes de la Unión Europea y propios para poder subsanar los daños económicos que padece el campo andaluz.

"Las primeras estimaciones nos hablan de pérdidas de un 20% de la producción agrícola de Andalucía", ha lamentado el consejero del ramo en una visita a los campos de Cantillana. El consejero se ha trasladado hasta el municipio sevillano, uno de los puntos críticos de la comunidad autónoma por la crecida del Guadalquivir. Así, los esfuerzos de Agricultura se van a centrar, según el popular, "en paliar la situación".

Peticiones a Agricultura y Transición Ecológica

Fernández-Pacheco ha señalado que la Junta tiene "activadas ya las 60 oficinas comarcales agrarias. Estamos a lo largo del territorio". Además, ha explicado que, una vez termine esta situación de alertas por el temporal, "910 profesionales una vez que se puedan se van a tirar a todas las comarcas de Andalucía para analizar junto con agricultores y ganaderos las consecuencias que está teniendo la borrasca".

El objetivo de la Consejería es poder declarar las zonas catastróficas cuanto antes: "Son muchos los agricultores que están reportando información a las Oficinas Agrarias Comarcales (OCA)" Así, ha subrayado que los daños "irán aumentando con las próximas lluvias y que constituyen una asfixia para los miles de agricultores y ganaderos andaluces que se están viendo afectados por estas precipitaciones extremas".

Ante esta situación, la Junta ya se ha puesto en contacto con del ministro de Agricultura, Luis Planas, a quien le ha pedido que active la reserva de crisis de la PAC "para movilizar todas las ayudas que sean necesarias para aliviar a nuestro campo; así como que valore la movilización de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)". Esta última petición también se le ha trasladado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Andalucía alimenta a 500 millones de europeos

"Nuestro campo es el principal eslabón de la cadena alimentaria de la que comen casi 500 millones de europeos al año", ha señalado Fernández-Pacheco, que ha insistido que el Gobierno andaluz está "del lado de los agricultores y ganaderos". De esta forma, el consejero de agricultura ha confirmado que intentarán ofrecer "todas aquellas alternativas o ayudas" que estén en mano el Ejecutivo autonómico.

Este jueves, la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció que el Consejo de Ministros declarará zonas gravemente afectadas numerosos puntos de la comunidad autónoma. Desde el Ejecutivo central esperarán a que terminen los efectos del temporal para poder evaluar los daños y concretar las zonas, aunque la líder del PSOE andaluz ya señaló que serían "amplias".