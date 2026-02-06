Ronda se vuelca con los desalojados de Grazalema por el temporal: “El agua salía por todos lados”

La ciudad de Ronda ha vuelto a mostrar su lado más solidario con la acogida de los vecinos desalojados por el riesgo de derrumbes de la localidad gaditana de Grazalema, ante las intensas lluvias que ha dejado a su paso la borrasca Leonardo. Tras la orden de desalojo preventivo emitida por la Junta de Andalucía, el municipio malagueño ha habilitado un dispositivo de asistencia para los vecinos, que han tenido que abandonar sus casas por la inestabilidad del terreno y las graves filtraciones de agua.

La estampa en el pabellón deportivo de El Fuerte, dónde se encuentran cerca de 400 afectados, es de incertidumbre. Allí, familias enteras esperan noticias sobre sus viviendas mientras son atendidas por voluntarios y efectivos de Cruz Roja. "Nos fuimos antes de que llegara la policía. Ya se estaba yendo todo el pueblo porque la ribera corría con una fuerza que daba miedo", relata Ana María Zapata, una de las afectadas por las inundaciones en Grazalema.

"Salía agua hasta por los enchufes"

Fernando Román Gutiérrez, residente en la calle Fontana, describe una situación límite. "El suelo se mueve y las casas pueden irse al garete en cualquier momento", explica. Fernando fue testigo de cómo el agua no solo anegaba las calles, sino que brotaba desde el interior de los muros: "He visto imágenes donde el agua salía hasta por los enchufes de las casas".

Esta preocupación es compartida por Josefa, otra de las desalojadas, quien apunta a la geografía del pueblo como un factor de riesgo: "Es que Grazalema está hueca por debajo y con tanta lluvia el agua busca salida por donde puede". Para ella, la noticia del desalojo llegó de vecino a vecino, antes de que el operativo oficial de la Junta de Andalucía y el 112 se desplegara por completo. “Me salía agua por el techo y tuve que poner mantas y edredones en el suelo para que no fuera a caer a los dos cuartos de baño. El agua también empezó a salir del suelo y ya no podíamos estar allí y tuvimos que salir”.

El recuerdo de la tragedia de 1963

José Ramírez, un vecino de 84 años, no puede evitar comparar lo ocurrido con las inundaciones de 1963. "Aquello fue muy gordo, pero esta vez la sensación es distinta", comenta, destacando el trato recibido en la ciudad malagueña: "Aquí en Ronda nos están atendiendo muy bien, no nos falta de nada".

Ronda solidaria

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, ha explicado que el Ayuntamiento ha habilitado el pabellón deportivo de El Fuente y el Centro de Mayores con avituallamiento para acoger a las primeras personas evacuadas por las lluvias de Grazalema. Allí se está llevando a cabo su recepción y registro, priorizando a colectivos vulnerables.

Posteriormente, han sido realojados a hoteles, apartamentos turísticos, pisos y casas que los vecinos han ofrecido desinteresadamente y donde unas 250 personas han pasado ya su primera noche.

Pero los grazalemeños no paran de llegar a la Ciudad del Tajo, bien en autobús o vehículo privado. Este viernes se espera el desembarco de otro centenar.

La regidora ha asegurado que cuentan con los recursos técnicos, materiales y humanos para atender a todos los afectados el tiempo que sea necesario, mientras vigilan de reojo sus propios ríos, que ya han obligado a desalojar pedanías rurales rondeñas. “Lo haremos con mucho trabajo, esfuerzo, con organización y coordinación y sobre todo con la ilusión de ayudar a las personas que lo necesitan de Grazalema. Su cariño es enorme y estamos muy satisfechos porque Ronda es un pueblo solidario”, ha subrayado.

Y es que el municipio abrió sus puertas desde el primer momento en el que se pusieron en contacto con el alcalde de Grazalema, Carlos Javier García. “Organizamos el dispositivo en tan solo una hora y media y cuando llegaron los primeros vecinos a partir de las seis de la tarde ya estaba todo preparado. Este es el punto de encuentro de los vecinos y las familias, donde las emociones fluyen. También hemos preparado un rincón especial para los niños”, ha detallado Fernández.

Coordinación y unión

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, también se ha trasladado hasta Ronda para mostrar el apoyo del Gobierno andaluz a todos los vecinos de Grazalema “que lamentablemente en el día de ayer tuvieron que ser desalojados de sus casas”.

En primer lugar, ha dado las gracias al pueblo de Ronda su respuesta “rápida, humanitaria y solidaria”, así como a todos los vecinos desalojados por su “comportamiento cívico, sereno y tranquilo”, ya que “no es fácil salir de tu vivienda, personas mayores, niños… dejarlo todo y venir a un polideportivo, pero me aseguran que están siendo muy bien atendidos”.

Por último, España ha destacado la “coordinación” entre todas las administraciones. “La prevención que se está haciendo es importantísima. Ahora mismo lo fundamental es salvar vidas por eso queremos agradecer una vez más a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la UME, al Infoca, a Emergencias, a bomberos, a Protección Civil y Cruz Roja, en definitiva, a todos los que se están volcando. Andalucía está dando una lección de gestión y solidaridad. Tenemos que seguir unidos”.