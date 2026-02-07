Así afrontará Andalucía este domingo: dos provincias con avisos de Aemet las 24 horas y cinco solo de madrugada

Este domingo 8 de febrero será un día de transición en Andalucía, con la salida de la borrasca Marta y la llegada de frentes consecutivos a partir del lunes. Aun así, habrá siete provincias andaluzas en alerta solo en la madrugada del sábado al domingo: Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Almería y Granada, en estos dos últimos casos, sí estarán en alerta las 24 horas del día con avisos naranjas y amarillos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su última previsión.

Alertas el domingo en Andalucía

Las precipitaciones serán menos cuantiosas este domingo, pero seguirán teniendo impacto en Andalucía por la acumulación de lluvia registrada en los días anteriores. Las provincias más afectadas el domingo serán Almería y Granada.

El tiempo este domingo a las 12.00 horas. / Aemet

En Almería, toda la provincia estará en aviso amarillo por viento y oleaje, y en la costa el aviso por fenómenos costeros subirá a naranja entre las 06.00 y las 18.00 horas. En Granada, se activará el aviso naranja por viento y oleaje desde las 00.00 hasta las 18.00 horas, además de un aviso amarillo por lluvias durante toda la jornada.

En la provincia de Cádiz sigue activo el aviso naranja por oleaje hasta las 01.00, además de aviso amarillo por lluvias hasta las 09.00. En Córdoba, Jaén y Málaga rige el aviso amarillo por lluvias hasta las 06.00, mientras que en la provincia de Huelva se mantiene el aviso amarillo por oleaje hasta las 03.00.

Predicción general en Andalucía para este domingo

Para este domingo se esperan en Andalucía cielos cubiertos acompañados de lluvias moderadas, persistentes en las sierras Béticas y el área del Estrecho, tendiendo por el día a disminuir la nubosidad y la intensidad de las precipitaciones, hasta poco nuboso en el litoral mediterráneo. Temperaturas en ascenso, localmente notable. Vientos entre flojos y moderados de componente oeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el área del Estrecho y en el tercio oriental.