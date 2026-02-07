Almonte prohíbe circular a vehículos y peatones por la borrasca Marta: "El Rocío no admite más agua"

"El Rocío no admite más agua". Es el contudente aviso que ha difundido en sus redes sociales el Ayuntamiento de Almonte, Huelva, que exige evitar desplazamientos en la aldea almonteña. "Numerosas calles se encuentran anegadas, lo que supone un grave riesgo para la circulación de vehículos y peatones", avisa el consistorio.

La Policía Local de Almonte vigila las restricciones de circulación en El Rocío. / Ayuntamiento de Almonte

Según la información oficial, la marisma se encuentra completamente llena, lo que impide un desagüe normal del agua y provoca que su evacuación sea muy lenta, agravando considerablemente la situación en el núcleo urbano.

Prohíben la circulación a pie o en vehículo en El Rocío por la borrasca Marta. / Ayuntamiento de Almonte

"Se ruega a los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios y evite cualquier desplazamiento que no sea estrictamente necesario", exige el Ayuntamiento de Almonte. No se debe circular por calles inundadas ni intentar atravesarlas, ni a pie ni en vehículo.

Rescate de animales en una aldea de El Rocío inundada. / Ayuntamiento de Almonte

"Es obligatorio respetar los cortes de tráfico y la señalización instalada por los servicios municipales", insta el consistorio onubense. Todos los servicios de emergencia municipales y el Consorcio de Bomberos permanecen activados y operativos, realizando un seguimiento continuo de la situación. "Se solicita máxima prudencia y colaboración ciudadana".