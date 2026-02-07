La borrasca deja a Ubrique aislada, con el alcantarillado colapsado y escasez de víveres en los supermercados

Mientras los titulares nacionales se centran en los récords pluviométricos de Grazalema, a escasos kilómetros, en la depresión natural de la Sierra de Cádiz, Ubrique vive su propia pesadilla. El municipio ha dejado de ser solo un receptor de agua para convertirse en una trampa de barro y asfalto roto, manteniendo activo el Nivel 2 de Emergencia que tiene Andalucía en vilo.

Más allá de los datos técnicos sobre caudales y socavones, la realidad se mide en la angustia de sus vecinos. Francisco Javier Gallardo García, residente en el municipio, describe una situación de resistencia doméstica y temor ante lo que trae la noche: "Hay varios edificios que han sido desalojados y zonas donde el río se desbordó ayer donde sigue saliendo agua; los vecinos han hecho barricadas para evitar estar sacando agua todo el día".

El "embudo" de la Sierra y el colapso urbano

La orografía ha jugado una mala pasada al pueblo de la piel. Ubrique actúa como un "embudo" natural que recibe la escorrentía furiosa de las cotas altas. Esta presión hídrica no solo revienta el suelo, sino que ahoga la actividad económica. Según relata Francisco Javier, el agua ha tomado el centro neurálgico del comercio: "La zona principal de negocios, la Avenida de España, se estuvo inundando ayer, y más zonas cerca de la Plaza de la Estrella donde el río se desbordó". El impacto golpea a comercios emblemáticos; Gallardo lamenta que "una mítica panadería del pueblo, 'El Quemado', se inundó completamente".

La borrasca Leonardo ha logrado la desconexión física de Ubrique, convirtiéndolo en una "isla territorial" con carreteras hundidas como la A-373. Este aislamiento ha disparado el miedo al desabastecimiento entre la población. "El Mercadona del pueblo lo han vaciado", confirma Francisco Javier, quien vivió en primera persona la psicosis por los víveres: "Fuimos ayer a comprar y no quedaba casi nada al salir, así que la gente tiene miedo".

A esta incertidumbre logística se suman los fallos en las comunicaciones, con una red que, según los vecinos, "está fallando un poco", complicando la coordinación familiar en momentos críticos.

El agua no distingue entre calles comerciales y zonas vulnerables. La preocupación se centra ahora en la población mayor que reside en la zona alta. Francisco advierte de que "hay muchas personas mayores que viven en el casco antiguo y se forman riadas cuesta abajo que son complicadas; podrían tener problemas a la hora de salir de casa". Esta información coincide con los reportes locales que señalan filtraciones procedentes de Ubrique Alto obligando a los vecinos a achicar agua dentro de sus propias viviendas.

En el interior de los hogares, los daños son tangibles. "En mi casa, por ejemplo, se me ha quemado el termo y tenemos una pequeña infiltración", explica Gallardo, ilustrando cómo la emergencia se ha colado de puertas para adentro, afectando a los servicios básicos.

La amenaza de la noche y la tormenta eléctrica

Lo más preocupante en Ubrique no es lo que ya ha pasado, sino lo inminente. Lejos de la calma, el pueblo mira al cielo con temor. Aunque hubo una tregua, Francisco Javier alerta de un cambio drástico en las últimas horas: "Ahora acaba de comenzar a llover con intensidad y parece que ha comenzado una tormenta eléctrica porque están cayendo rayos y truenos muy cerca".

Los modelos de la AEMET confirman la llegada de una nueva borrasca, bautizada como "Marta", para este sábado 7 de febrero. La situación es crítica porque el margen de maniobra es complicado. Con el suelo saturado y comportándose como un fluido, la tierra ya tiene dificultades para absorber el agua. El riesgo de que la lluvia que traiga Marta se convierta en escorrentía superficial, elevando los caudales de los ríos Ubrique y Majaceite es un hecho que preocupa a los vecinos. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se solicita prudencia y que no se visiten zonas de riesgo como el Trasvase, así como un llamamiento a la tranquilidad y que no se contribuya a la difusión de rumores.

"El problema está en esta noche", sentencia Francisco Javier con preocupación, observando cómo la tormenta eléctrica comienza a descargar de nuevo sobre la sierra. Existe el temor fundado de que la nueva carga de agua expanda los socavones existentes, obligando a nuevos desalojos o provocando el colapso total de las pocas vías secundarias que quedan transitables.

Noticias relacionadas

Ubrique contiene la respiración. Atrapado entre la montaña que drena agua y el suelo que se hunde, el pueblo afronta un fin de semana decisivo donde la resistencia de sus infraestructuras y la solidaridad de sus vecinos serán un dique de contención.