Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoEntrono Lope de VegaADIF fondos europeosAmpliación Feria SevillaGimnasios 24 horasGuía turística CádizPremio estudiante granadinaBorrasca sábado Andalucía
instagramlinkedin

La borrasca deja a Ubrique aislada, con el alcantarillado colapsado y escasez de víveres en los supermercados

Vecinos relatan escenas de angustia con barricadas en las puertas y estanterías vacías, mientras el municipio mantiene el Nivel 2 de Emergencia ante el temor de que la llegada de la borrasca Marta agrave los hundimientos en el casco urbano.

Sigue en directo los efectos de la borrasca Marta en Andalucía

Vídeo | Ubrique ve brotar agua del suelo y las calles tras la borrasca Leonardo

Vídeo | Ubrique ve brotar agua del suelo y las calles tras la borrasca Leonardo

Pablo Ibáñez Ramírez

Cádiz

Mientras los titulares nacionales se centran en los récords pluviométricos de Grazalema, a escasos kilómetros, en la depresión natural de la Sierra de Cádiz, Ubrique vive su propia pesadilla. El municipio ha dejado de ser solo un receptor de agua para convertirse en una trampa de barro y asfalto roto, manteniendo activo el Nivel 2 de Emergencia que tiene Andalucía en vilo.

Más allá de los datos técnicos sobre caudales y socavones, la realidad se mide en la angustia de sus vecinos. Francisco Javier Gallardo García, residente en el municipio, describe una situación de resistencia doméstica y temor ante lo que trae la noche: "Hay varios edificios que han sido desalojados y zonas donde el río se desbordó ayer donde sigue saliendo agua; los vecinos han hecho barricadas para evitar estar sacando agua todo el día".

El "embudo" de la Sierra y el colapso urbano

La orografía ha jugado una mala pasada al pueblo de la piel. Ubrique actúa como un "embudo" natural que recibe la escorrentía furiosa de las cotas altas. Esta presión hídrica no solo revienta el suelo, sino que ahoga la actividad económica. Según relata Francisco Javier, el agua ha tomado el centro neurálgico del comercio: "La zona principal de negocios, la Avenida de España, se estuvo inundando ayer, y más zonas cerca de la Plaza de la Estrella donde el río se desbordó". El impacto golpea a comercios emblemáticos; Gallardo lamenta que "una mítica panadería del pueblo, 'El Quemado', se inundó completamente".

La borrasca Leonardo ha logrado la desconexión física de Ubrique, convirtiéndolo en una "isla territorial" con carreteras hundidas como la A-373. Este aislamiento ha disparado el miedo al desabastecimiento entre la población. "El Mercadona del pueblo lo han vaciado", confirma Francisco Javier, quien vivió en primera persona la psicosis por los víveres: "Fuimos ayer a comprar y no quedaba casi nada al salir, así que la gente tiene miedo".

A esta incertidumbre logística se suman los fallos en las comunicaciones, con una red que, según los vecinos, "está fallando un poco", complicando la coordinación familiar en momentos críticos.

El agua no distingue entre calles comerciales y zonas vulnerables. La preocupación se centra ahora en la población mayor que reside en la zona alta. Francisco advierte de que "hay muchas personas mayores que viven en el casco antiguo y se forman riadas cuesta abajo que son complicadas; podrían tener problemas a la hora de salir de casa". Esta información coincide con los reportes locales que señalan filtraciones procedentes de Ubrique Alto obligando a los vecinos a achicar agua dentro de sus propias viviendas.

En el interior de los hogares, los daños son tangibles. "En mi casa, por ejemplo, se me ha quemado el termo y tenemos una pequeña infiltración", explica Gallardo, ilustrando cómo la emergencia se ha colado de puertas para adentro, afectando a los servicios básicos.

La amenaza de la noche y la tormenta eléctrica

Lo más preocupante en Ubrique no es lo que ya ha pasado, sino lo inminente. Lejos de la calma, el pueblo mira al cielo con temor. Aunque hubo una tregua, Francisco Javier alerta de un cambio drástico en las últimas horas: "Ahora acaba de comenzar a llover con intensidad y parece que ha comenzado una tormenta eléctrica porque están cayendo rayos y truenos muy cerca".

Los modelos de la AEMET confirman la llegada de una nueva borrasca, bautizada como "Marta", para este sábado 7 de febrero. La situación es crítica porque el margen de maniobra es complicado. Con el suelo saturado y comportándose como un fluido, la tierra ya tiene dificultades para absorber el agua. El riesgo de que la lluvia que traiga Marta se convierta en escorrentía superficial, elevando los caudales de los ríos Ubrique y Majaceite es un hecho que preocupa a los vecinos. Desde el Ayuntamiento de Ubrique se solicita prudencia y que no se visiten zonas de riesgo como el Trasvase, así como un llamamiento a la tranquilidad y que no se contribuya a la difusión de rumores.

"El problema está en esta noche", sentencia Francisco Javier con preocupación, observando cómo la tormenta eléctrica comienza a descargar de nuevo sobre la sierra. Existe el temor fundado de que la nueva carga de agua expanda los socavones existentes, obligando a nuevos desalojos o provocando el colapso total de las pocas vías secundarias que quedan transitables.

Noticias relacionadas

Ubrique contiene la respiración. Atrapado entre la montaña que drena agua y el suelo que se hunde, el pueblo afronta un fin de semana decisivo donde la resistencia de sus infraestructuras y la solidaridad de sus vecinos serán un dique de contención.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
  2. La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
  3. Lucía Fernández, la ingeniera de Granada que aspira a controlar el tráfico a través de fibras ópticas bajo el asfalto
  4. Santiago García, hidrogeólogo: 'En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual
  5. Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
  6. La borrasca Marta llega el sábado a Andalucía con lluvias muy intensas y nuevos avisos activados por la Aemet
  7. Vuelta al cole y suspensión de clases en Andalucía tras la borrasca Leonardo, municipio a municipio
  8. Moreno anuncia la 'suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería' este miércoles

La borrasca deja a Ubrique aislada, con el alcantarillado colapsado y escasez de víveres en los supermercados

La borrasca deja a Ubrique aislada, con el alcantarillado colapsado y escasez de víveres en los supermercados

Un centenar de incidencias por inundaciones y nieve en las carreteras de Andalucía: estas son las vías afectadas

Un centenar de incidencias por inundaciones y nieve en las carreteras de Andalucía: estas son las vías afectadas

Última hora de la borrasca Marta, en directo | Andalucía afronta un sábado de lluvias muy fuertes: al menos diez municipios de Sevilla, en riesgo de inundaciones

Última hora de la borrasca Marta, en directo | Andalucía afronta un sábado de lluvias muy fuertes: al menos diez municipios de Sevilla, en riesgo de inundaciones

Un millón de familias andaluzas reciben una ayuda media de 860 euros para comedor, extraescolares o becas

Un millón de familias andaluzas reciben una ayuda media de 860 euros para comedor, extraescolares o becas

Hidroseísmos, sistema kárstico y macizo de roca caliza: qué están estudiando los expertos del CSIC en Grazalema y su entorno

Hidroseísmos, sistema kárstico y macizo de roca caliza: qué están estudiando los expertos del CSIC en Grazalema y su entorno

Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche

Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche

Fotogalería | Las impactantes imágenes de Emergencias 112 del paso de la borrasca Leonardo por Andalucía

Juanma Moreno avisa del alto riesgo en Andalucía por borrascas hasta el miércoles y calcula en 500 millones los daños en carreteras

Juanma Moreno avisa del alto riesgo en Andalucía por borrascas hasta el miércoles y calcula en 500 millones los daños en carreteras
Tracking Pixel Contents