La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

No hay tregua. La tierra ya no es capaz de absorber más agua en Andalucía tras un mes de enero y parte de febrero encadenando borrascas. En muchos puntos de Andalucía embalses ríos y arroyos están al máximo. El balance hasta el momento es desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, hay más de 8.600 desalojados y los geológos del CSIC estudian la Sierra de Grazalema para saber por qué cruje la tierra y si hay peligro de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra, tras detectarse pequeños hidroseismos. A algunos vecinos ya se les ha comunicado que pasará al menos una semana hasta que puedan volver a sus casas. La situación es especialmente preocupante en Grazalema, Córdoba, Jaén, Jerez o el Campo de Gibraltar que se agravará si hay precipitaciones intensas.El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya ha dejado claro que la ciudad entra desde este sábado "en zona de riesgo".

En Sevilla, la provincia también está en vilo. Hasta nueve municipios vigilan de cerca por el peligro inminente de inundaciones de sus núcleos urbanos. Están en rojo los ríos Genil, Corbones, Guadaíra, Genil y Gualdalquivir, así como la Rivera del Huesna. Una situación que amenaza a los municipios de Écija, Carmona, Alcalá de Guadaíra , La Puebla de Cazalla, Guillena, Villanueva del Río y Minas, Cantillana , Arahal y Lora del Río.

Un escenario complicado

La borrasca Marta irrumpe el sábado con un escenario complicado en Andalucía: lluvias muy fuertes, persistentes por momentos y con avisos meteorológicos ya activados en varias zonas. El impacto será mayor por la combinación de precipitaciones intensas y niveles elevados en ríos y pantanos.

Durante la mañana de este sábado, se esperan aguaceros fuertes en Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, con especial intensidad en áreas del interior onubense. A medida que avance el día, las precipitaciones se extenderán al resto de la comunidad y persistirán donde ya estén afectando, aumentando el riesgo de acumulados elevados.

Hay avisos amarillos en el litoral y prelitoral de Granada, mientras que en Ronda se mantienen por la previsión de más de 60 mm en 12 horas. La Sierra de Grazalema vuelve a situarse en el foco del episodio, con avisos naranjas ante la posibilidad de superar los 80 mm en 12 horas.

Estas cifras elevan la probabilidad de incidencias puntuales, especialmente en zonas con escorrentías y drenajes sensibles. Se prevén rachas de viento muy fuertes.

