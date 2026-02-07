Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Andalucía borrasca Marta directoEntrono Lope de VegaCausas desalojo GrazalemaGuía turística CádizPremio estudiante granadinaAmpliación Feria SevillaBorrasca sábado AndalucíaComparsa sevillana COAC 2026
instagramlinkedin

En Directo

La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves

La borrasca Leonardo deja atrás un panorama desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, más de 8.600 andaluces han tenido que desalojar sus viviendas, hay 500 millones de euros en daños en carreteras, cosechas arrasadas, ríos desbordados y presas y embalses en rojo con peligro inminente

Vídeo | El Guadalquivir alcanza casi 3.000 m³ en Lora del Río con embalses en alerta roja

Vídeo | El Guadalquivir alcanza casi 3.000 m³ en Lora del Río con embalses en alerta roja

Europa Press

Ramón Morales

Carlos Doncel

Isabel Morillo

Sevilla

No hay tregua. La tierra ya no es capaz de absorber más agua en Andalucía tras un mes de enero y parte de febrero encadenando borrascas.  En muchos puntos de Andalucía embalses ríos y arroyos están al máximo. El balance hasta el momento es desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, hay más de 8.600 desalojados y los geológos del CSIC estudian la Sierra de Grazalema para saber por qué cruje la tierra y si hay peligro de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra, tras detectarse pequeños hidroseismos. A algunos vecinos ya se les ha comunicado que pasará al menos una semana hasta que puedan volver a sus casas. La situación es especialmente preocupante en Grazalema, Córdoba, Jaén, Jerez o el Campo de Gibraltar que se agravará si hay precipitaciones intensas.El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya ha dejado claro que la ciudad entra desde este sábado "en zona de riesgo".

En Sevilla, la provincia también está en vilo. Hasta nueve municipios vigilan de cerca por el peligro inminente de inundaciones de sus núcleos urbanos. Están en rojo los ríos Genil, Corbones, Guadaíra, Genil y Gualdalquivir, así como la Rivera del Huesna. Una situación que amenaza a los municipios de Écija, Carmona, Alcalá de Guadaíra , La Puebla de Cazalla, Guillena, Villanueva del Río y Minas, Cantillana , Arahal y Lora del Río.

Un escenario complicado

La borrasca Marta irrumpe el sábado con un escenario complicado en Andalucíalluvias muy fuertes, persistentes por momentos y con avisos meteorológicos ya activados en varias zonas. El impacto será mayor por la combinación de precipitaciones intensas y niveles elevados en ríos y pantanos.

Durante la mañana de este sábado, se esperan aguaceros fuertes en HuelvaSevillaCórdoba y Cádiz, con especial intensidad en áreas del interior onubense. A medida que avance el día, las precipitaciones se extenderán al resto de la comunidad y persistirán donde ya estén afectando, aumentando el riesgo de acumulados elevados.

Hay avisos amarillos en el litoral y prelitoral de Granada, mientras que en Ronda se mantienen por la previsión de más de 60 mm en 12 horas. La Sierra de Grazalema vuelve a situarse en el foco del episodio, con avisos naranjas ante la posibilidad de superar los 80 mm en 12 horas.

Noticias relacionadas

Estas cifras elevan la probabilidad de incidencias puntuales, especialmente en zonas con escorrentías y drenajes sensibles. Se prevén rachas de viento muy fuertes.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
  2. La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
  3. Lucía Fernández, la ingeniera de Granada que aspira a controlar el tráfico a través de fibras ópticas bajo el asfalto
  4. Santiago García, hidrogeólogo: 'En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual
  5. Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
  6. La borrasca Marta llega el sábado a Andalucía con lluvias muy intensas y nuevos avisos activados por la Aemet
  7. Vuelta al cole y suspensión de clases en Andalucía tras la borrasca Leonardo, municipio a municipio
  8. Moreno anuncia la 'suspensión de la actividad lectiva en toda Andalucía salvo Almería' este miércoles

La borrasca deja a Ubrique aislada, con el alcantarillado colapsado y escasez de víveres en los supermercados

La borrasca deja a Ubrique aislada, con el alcantarillado colapsado y escasez de víveres en los supermercados

Un centenar de incidencias por inundaciones y nieve en las carreteras de Andalucía: estas son las vías afectadas

Un centenar de incidencias por inundaciones y nieve en las carreteras de Andalucía: estas son las vías afectadas

Última hora de la borrasca Marta, en directo | Andalucía afronta un sábado de lluvias muy fuertes: al menos diez municipios de Sevilla, en riesgo de inundaciones

Última hora de la borrasca Marta, en directo | Andalucía afronta un sábado de lluvias muy fuertes: al menos diez municipios de Sevilla, en riesgo de inundaciones

Un millón de familias andaluzas reciben una ayuda media de 860 euros para comedor, extraescolares o becas

Un millón de familias andaluzas reciben una ayuda media de 860 euros para comedor, extraescolares o becas

Hidroseísmos, sistema kárstico y macizo de roca caliza: qué están estudiando los expertos del CSIC en Grazalema y su entorno

Hidroseísmos, sistema kárstico y macizo de roca caliza: qué están estudiando los expertos del CSIC en Grazalema y su entorno

Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche

Gimnasios de 24 horas: la Junta de Andalucía permitirá que los centros deportivos abran toda la noche

Fotogalería | Las impactantes imágenes de Emergencias 112 del paso de la borrasca Leonardo por Andalucía

Juanma Moreno avisa del alto riesgo en Andalucía por borrascas hasta el miércoles y calcula en 500 millones los daños en carreteras

Juanma Moreno avisa del alto riesgo en Andalucía por borrascas hasta el miércoles y calcula en 500 millones los daños en carreteras
Tracking Pixel Contents