En Directo
La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
La borrasca Leonardo deja atrás un panorama desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, más de 8.600 andaluces han tenido que desalojar sus viviendas, hay 500 millones de euros en daños en carreteras, cosechas arrasadas, ríos desbordados y presas y embalses en rojo con peligro inminente
No hay tregua. La tierra ya no es capaz de absorber más agua en Andalucía tras un mes de enero y parte de febrero encadenando borrascas. En muchos puntos de Andalucía embalses ríos y arroyos están al máximo. El balance hasta el momento es desolador: una mujer ha perdido la vida en Málaga, hay más de 8.600 desalojados y los geológos del CSIC estudian la Sierra de Grazalema para saber por qué cruje la tierra y si hay peligro de derrumbes de viviendas y deslizamientos de tierra, tras detectarse pequeños hidroseismos. A algunos vecinos ya se les ha comunicado que pasará al menos una semana hasta que puedan volver a sus casas. La situación es especialmente preocupante en Grazalema, Córdoba, Jaén, Jerez o el Campo de Gibraltar que se agravará si hay precipitaciones intensas.El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ya ha dejado claro que la ciudad entra desde este sábado "en zona de riesgo".
En Sevilla, la provincia también está en vilo. Hasta nueve municipios vigilan de cerca por el peligro inminente de inundaciones de sus núcleos urbanos. Están en rojo los ríos Genil, Corbones, Guadaíra, Genil y Gualdalquivir, así como la Rivera del Huesna. Una situación que amenaza a los municipios de Écija, Carmona, Alcalá de Guadaíra , La Puebla de Cazalla, Guillena, Villanueva del Río y Minas, Cantillana , Arahal y Lora del Río.
Un escenario complicado
La borrasca Marta irrumpe el sábado con un escenario complicado en Andalucía: lluvias muy fuertes, persistentes por momentos y con avisos meteorológicos ya activados en varias zonas. El impacto será mayor por la combinación de precipitaciones intensas y niveles elevados en ríos y pantanos.
Durante la mañana de este sábado, se esperan aguaceros fuertes en Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, con especial intensidad en áreas del interior onubense. A medida que avance el día, las precipitaciones se extenderán al resto de la comunidad y persistirán donde ya estén afectando, aumentando el riesgo de acumulados elevados.
Hay avisos amarillos en el litoral y prelitoral de Granada, mientras que en Ronda se mantienen por la previsión de más de 60 mm en 12 horas. La Sierra de Grazalema vuelve a situarse en el foco del episodio, con avisos naranjas ante la posibilidad de superar los 80 mm en 12 horas.
Estas cifras elevan la probabilidad de incidencias puntuales, especialmente en zonas con escorrentías y drenajes sensibles. Se prevén rachas de viento muy fuertes.
Carlos Doncel
Los trenes siguen suprimidos en Andalucía a causa del temporal
Los trenes seguirán sin circular en Andalucía durante toda la jornada del sábado. Según ha informado Renfe en sus redes sociales, "continúa suprimido servicio ferroviario a excepción de la línea C1 del núcleo de Cercanías de Málaga debido a las condiciones meteorológicas adversas".
En el caso de la alta velocidad que conecta Madrid y Andalucía, "finaliza su recorrido en Villanueva de Córdoba". "Continúa prestándose el servicio por carretera entre Villanueva de Córdoba y Córdoba", aunque "no se garantiza continuidad hasta Sevilla".
La UME realiza achiques con bomba pesada en El Palmar de Troya por el temporal
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha continuado trabajando durante la noche en distintos puntos afectados por el temporal, con actuaciones centradas en labores de achique, adecuación de vías de comunicación para facilitar el acceso a varias localidades y monitorización de embalses. Entre las intervenciones destacadas figura un operativo de bombeo con una bomba pesada Xylem en El Palmar de Troya (Sevilla).
Nuevas medidas del Ayuntamiento por las alertas de Aemet en Sevilla: nivel naranja por viento y nivel amarillo por lluvias y tormentas
El Ayuntamiento ha anunciado nuevas medidas preventivas por la borrasca Marta este 7 de febrero, que incluyen el cierre de parques y jardines, el cementerio municipal, todas las instalaciones deportivas, los Jardines del Real Alcázar, centros cívicos y espacios culturales. Además, la AEMET ha activado avisos por el temporal: nivel naranja por viento, con rachas máximas de 90 km/h, y nivel amarillo por lluvias y tormentas. Las autoridades piden extremar la precaución y seguir únicamente las indicaciones de fuentes oficiales.
Pablo Ibáñez Ramírez
La borrasca deja a Ubrique aislada, con el alcantarillado colapsado y escasez de víveres en los supermercados
Vecinos relatan escenas de angustia con barricadas en las puertas y estanterías vacías, mientras el municipio mantiene el Nivel 2 de Emergencia ante el temor de que la llegada de la borrasca Marta agrave los hundimientos en el casco urbano.
Ramón Morales
Un centenar de incidencias por inundaciones y nieve en las carreteras de Andalucía: estas son las vías afectadas
La DGT mantiene cortes y restricciones en varias provincias andaluzas, con especial incidencia por inundaciones en Cádiz y Córdoba y complicaciones por nieve en Granada.
Hoy sábado, aviso naranaja en todas las provincias
La borrasca Marta dejará hoy lluvias y rachas fuertes; aviso naranja por viento en todas las provincias y también por lluvias en Grazalema, Ronda, Sierra Norte de Sevilla y Aracena (Huelva). Evite desplazamientos; si viajas, revise carreteras y nunca cruce zonas inundadas.
Claudio Guarino
La borrasca Marta llega este sábado a Sevilla con aviso naranja por lluvias, tormenta y viento
La borrasca Marta traerá lluvias persistentes y tormentas ocasionales a Andalucía, especialmente en la vertiente atlántica, con avisos por viento fuerte y posibles tornados.
Sevilla activa la Emergencia Local Nivel 1 por la borrasca Marta
El Ayuntamiento de Sevilla ha elevado el Plan Territorial de Emergencias de la ciudad a la Fase de Emergencia Local Nivel 1 ante la situación provocada por la borrasca Marta. Con esta decisión, todos los servicios de emergencias y los distintos operativos municipales permanecen activados para hacer frente a posibles incidencias.
El Consistorio ha pedido a la ciudadanía que siga las indicaciones de los agentes y se mantenga informada a través de los canales oficiales, agradeciendo la colaboración ciudadana para garantizar la seguridad durante el episodio meteorológico.
Claudio Guarino
Sevilla, en aviso naranja este sábado por la llegada de la borrasca Marta
La borrasca Marta llegará este sábado a Andalucía con precipitaciones fuertes y persistentes y un aviso narnaja en Sevilla.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará avisos en las ocho provincias: naranja en Almería, Cádiz, Granada, Huelva y Sevilla, y amarillo en Córdoba, Jaén y Málaga.
Patricia Godino
Juanjo Durán, coordinador del grupo del CSIC en Grazalema: "Habrá que tener una vigilancia continuada, no sólo durante la emergencia, sino después"
El epicentro de la borrasca está en Grazalema, Cádiz. Allí lo que se está estudiando por parte del equipo de geólogos del CSIC no es la respuesta del terreno sobre el que se asienta un pueblo a estas lluvias, sino la respuesta de todo un sistema que se ha ido modelando, a lo largo del tiempo, con la fuerza del clima. Las lluvias torrenciales de las últimas semanas, de una intensidad y persistencia poco habitual, no han afectado sólo al casco urbano de Grazalema, sino a todo el sistema kárstico que se extiende por varios municipios del entorno. Un tren de borrascas, sin apenas tregua, que ha hecho que el acuífero se haya llenado sin descanso, acumulando una presión de agua que ha dejado esas imágenes impactantes de agua brotando del suelo, los enchufes y las paredes que ahora obliga a un seguimiento científico continuo.
Nunca antes, ni los más veteranos científicos, ni los viejos del lugar habían visto una situación así. "Es una situación excepcional", resume Juan José Durán Valsero, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y uno de los grandes expertos en el Karst de la Sierra de Grazalema. El CSIC ha activado su Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE).
