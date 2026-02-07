Un centenar de incidencias por inundaciones y nieve en las carreteras de Andalucía: estas son las vías afectadas

Andalucía concentra este sábado el mayor impacto del temporal en las carreteras, con cortes totales por inundaciones y restricciones puntuales por nieve en Granada, según el último parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Inundaciones: Cádiz, la provincia más afectada

Las zonas más afectadas por el temporal en Andalucía se localizan principalmente en la provincia de Cádiz, que concentra el mayor impacto por inundaciones con 26 tramos afectados, todos ellos totalmente cerrados en nivel negro, seguida de Córdoba con otros 18 cierres totales.

La provincia de Cádiz continúa siendo la más afectada por las inundaciones con 26 cortes totales en carreteras como la A-384 (km 48 al 82), A-2101 (km 0 al 7), A-2102 (km 0 al 4.4), CA-3110 (km 0 al 8), CA-3113 (km 13.25 al 17.9) y CA-6105 (km 0 al 15), entre otras vías de la red secundaria.

Córdoba y Sevilla: cierres en la red secundaria

Córdoba registra 18 cierres por lluvias (nivel negro) que incluyen la autonómica A-333 (km 37 al 46.5) en Iznájar y la A-431R2 (km 27.5 al 29.3) en Posadas. También se ven afectados al mismo nivel los puentes de la CO-3313 (km 1.5 al 2.55), CO-4205 (km 0 al 12.61) y CO-4207 (km 4 al 6), junto a tramos bloqueados en las carreteras CO-5211, CO-6103, CO-7409, CO-8201 y CP-14.

Sevilla suma otros 10 cierres totales en su red secundaria, destacando la A-8100 (km 22.75 al 28.8), la SE-9225 (km 0 al 12.4), la SE-BG-04 (km 2.25 al 19.97) y las vías SE-437 y SE-485. El resto de cortes por inundación en nivel negro afectan a la provincia de Jaén con 12 tramos; Málaga con cuatro tramos como la MA-8302 (km 0 al 10); y Granada con tres carreteras incluyendo la A-4026.

En cuanto a la nieve, la DGT mantiene incidencias en la provincia de Granada, donde se registran afectaciones en los puertos de la A-395 (km 32 al 39) y A-4025 (km 0 al 7.35), y el uso obligatorio de cadenas o neumáticos de invierno (nivel rojo) destaca en la A-395 (km 16 al 32) y la A-4301.

Por inundaciones, el nivel rojo (circulación muy peligrosa) está activo en tramos de Andalucía, entre ellos la A-372 en Cádiz y la GR-4105 en Granada.

La DGT pide a los conductores consultar la información meteorológica y el estado de las vías antes de viajar, así como evitar desplazamientos innecesarios.

Consulta en tiempo real de las incidencias

El mapa actualizado de las incidencias en tiempo real en las carretaras de Andalucía puede consultarlo en el siguiente enlace de la Dirección General de Tráfico (DGT): https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/