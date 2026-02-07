Un millón de familias andaluzas reciben una ayuda media de 860 euros para comedor, extraescolares o becas

Las ayudas a la educación se han convertido en un habitual en Andalucía. En total, más de un millón de familias de la comunidad autónoma han recibido subvenciones para enfrentar este curso escolar marcado por el encarecimiento de los precios. De media, las familias andaluzas reciben cada año más de 860 euros en sus bolsillos para el curso escolar no se convierta en un problema económico.

Becas, el aula matinal, el comedor o las clases del primer ciclo de Educación Infantil son algunos de los pagos que la Junta de Andalucía financia a las familias de la comunidad autónoma. La subida de precios se ha notado en la educación en particular y las ayudas han aumentado. La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional invierte 950 millones en distintas subvenciones para colaborar en el coste de la educación.

Un grueso de las ayudas que reparte la Junta entre las becas comedor, que puede suponer un desembolso mensual de hasta 138,5 euros. Andalucía cuenta en estos momentos con 2.048 comedores escolares repartidos por todo el territorio. Esto hace que el servicio de comedor atienda cada día a 193, 888 euros. De hecho, a lo largo del curso escolar, se dan en los colegios públicos de la comunidad autónoma más de 20 millones de menús.

Servicios de conciliación familiar

Los precios del comedor se han estabilizado este curso después de cinco años de subidas. Pese a los esfuerzos por subvencionar la comida, las denuncias de las familias porque la subida de precio no se ajusta a la calidad de los menús se repitan. De hecho, desde Ustea, Justicia Alimentaria y Codapa han alertado de las "consecuencias en la salud, la igualdad y el bienestar del alumnado" de la comida que se sirve.

Como el comedor, los colegios públicos andaluces ofrecen distintas opciones a las familias para que los niños puedan estar más tiempo en los centros escolares y, así, facilitar la conciliación. De esta forma, en 1.639 colegios hay aula matinal, una opción que se oferta en el 79% de los centros y a la que acuden 124.560 niños al día. Además, 82.650 estudiantes participan en las actividades extraescolares de 1.677 colegios.

El cheque libro es una de las ayudas más conocidas de la educación pública andaluza. Cada año, 1,3 millones de niños de la comunidad heredan los libros de sus compañeros que estuvieron en el mismo curso el año anterior. Sacar adelante la gratuidad de los libros de textos en la enseñanza obligatoria y renovar los libros más deteriorados supone 57 millones de euros. Además, 97.000 niños se transportan de forma gratuita al colegio.

Impulso a la Educación Infantil

Este ha sido el primer curso escolar en el que las familias de los niños andaluces de dos años no han tenido que pagar la matrícula. Universalizar la gratuidad para este periodo escolar ha supuesto un desembolso de 400 millones de euros por parte del gobierno autonómico. De hecho, en estos momentos, la tasa de escolarización en niños de esta edad se sitúa en un 80,3%, casi nueve puntos más que en el resto del país.

Este curso unas 74.000 familias andaluzas tienen a sus hijos matriculados en el primer ciclo de infantil de forma gratuita. Pese a la ampliación de la gratuidad, esta medida no se ha extendido todavía a aquellos niños 0 y 1 año que van a los centros escolares del territorio andaluz. Esto no impide que la comunidad autónoma sea una de las que tiene una mayor tasa de escolarización de 0 a 3 años del 58%, mientras que la Unión Europea recomienda el 33%.

Los alumnos en la educación infantil superan ya el umbral de los 100.000, una cifra de la que la Junta se ha mostrado orgullosa en repetidas ocasiones. El objetivo de la Consejería de Educación es que esta cifra siga creciendo. Para conseguirlo, la Junta ha firmado un acuerdo para ampliar la gratuidad a los tramos de 0 y 1 años en un periodo máximo de seis años. Todo, eso sí, con el mantenimiento del modelo e indivisibilidad del ciclo.