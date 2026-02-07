Montero lanza un aviso en plena borrasca Marta: "El Guadalquivir va a alcanzar su cota máxima esta tarde"

"La crecida que tiene el Guadalquivir va a alcanzar su cota máxima, por lo que nos dicen los expertos, a lo largo de esta tarde y durante el domingo". Este es el aviso que ha lanzado este sábado por la mañana la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, que se ha desplazado hasta El Palmar de Troya para ver in situ el estado de la presa Torre del Águila durante el paso de la borrasca Marta.

"A partir de ahí, se espera una estabilización, pero estamos muy atentos a esos puntos máximos", ha señalado Montero durante su comparecencia ante los medios. "Todo para que cuando se produzcan, el resto del dispositivo esté preparado para hacer una evacuación correcta del agua y que no se provoque un desbordamiento evitable en alguna zona".

Según ha subrayado la vicepresidenta, están "monitorizando y preocupados por las diferentes provincias andaluzas". "En general, hay que tener alerta en toda la comunidada autónoma, pero muy particularmente en algunos enclaves que ya se mostraron como lugares críticos", ha indicado la dirigente socialista desde el municipio sevillano de El Palmar de Troya.

En concreto, Montero ha citado en la provincia de Cádiz al "Campo de Gibraltar, toda la ribera del Guadalete y Jerez de la Frontera". "Digamos que hay afectación global, pero en algunos sitios para nosotros es de especial monitorización para evitar perjuicios innecesarios a la población", ha aclarado. "Por otra parte, hay una situación difícil en la cuenca del Genil, igual que ocurre en las provincias de Málaga, Jaén y Córdoba. Es especialmente preocupante la ribera del Guadalquivir".

Durante su intervención, María Jesús Montero también ha querido agradecer el trabajo de "los más de 10.000 funcionarios de la Administración General del Estado que están prestando auxilio a esta emergencia". "Seguiremos poniendo todos los medios que se nos reclamen por parte de la Junta de Andalucía para intentar ayudar a los vecinos y, sobre todo, prevenir males mayores", ha señalado la ministra de Hacienda.