Muere un trabajador tras caer a una caldera desde 20 metros en Palos de la Frontera (Huelva)
Ocurrió alrededor de las 8,40 horas de la mañana de este sábado en el Polígono Industrial Nuevo Puerto
Un trabajador de 37 años ha muerto este sábado 7 de febrero tras precipitarse desde 20 metros de altura a una caldera mientras trabajaba en Palos de la Frontera (Huelva), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía .
El 112 Andalucía ha recibido el aviso por parte de un particular alrededor de las 8,40 horas de esta mañana, alertando de que un trabajador se había precipitado en el Polígono Industrial Nuevo Puerto.
Accidente laboral en Palos de la Frontera
Hasta el lugar de los hechos se han desplazados efectivos de Bomberos de la Diputación Provincial de Huelva, servicios sanitarios del 061, Guardia Civil, Autoridad Portuaria, así como a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. Estos efectivos han confirmado que se trataba de un varón de 37 años.
