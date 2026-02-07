Semifinales COAC 2026: ¿Cuándo cantan el Bizcocho, Martínez Ares, Bienvenido, Gago o Yuyu? Orden de actuación de la semifinal

El jurado ha dado ya su veredicto anunciando las 30 agrupaciones que pasan a las semifinales de este COAC 2026, que se celebra entre el domingo 8 y el miércoles 11 de febrero. Así, este es el orden de actuación de los siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y tres cuartetos que van a cantar en las tablas del Gran Teatro Falla para luchar por un puesto en la Gran Final:

Domingo 8 de febrero

Coro El sindicato (Julio Pardo Carrillo, Antonio Rivas y el Canijo de Carmona)

Chirigota Los hombres de Paco (Javi el Ojo, Sergio Guillén el Tomate y Alejandro Helmo)

Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada (Antonio Beiro, David Caro y Antonio Labajo)

Comparsa El manicomio (Jonathan Pérez el Jona)

Coro La ciudad perfecta (Álvaro García y Jesús Rivera)

Chirigota Los robins (Roberto Fabio Gómez y Pepe Juan Pastrana)

Comparsa La camorra (Marta Ortiz)

Chirigota Una chirigota en teoría (Miguel Ángel Llull)

Lunes 9 de febrero

Coro ADN (Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul)

Comparsa El patriota (Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul)

Cuarteto Los latin king de la calle Pasquín (Manu Peinado)

Chirigota Los antiguos (Carlos Pérez e Iván Romero)

Coro El reino de los cielos (Victoriano Cano, Fran Sevilla Pecci y Luis Alfonso Betanzos)

Comparsa Los humanos (Antonio Martínez Ares)

Chirigota Los compay (los Molina)

Comparsa Los locos (Sergio Guillén el Tomate y Antonio Pérez Piru)

Martes 10 de febrero

Coro La carnicería (Miguel Ángel García Argüez el Chapa)

Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) (los Villegas)

Comparsa OBDC Me quedo contigo (Germán Rendón)

Coro Las mil maravillas (Rubén Cao y Antonio Bayón)

Chirigota Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción) (Ale el Peluca)

Comparsa El jovencito Frankenstein (Nono Galán)

Chirigota Los que van a coger papas (José Guerrero el Yuyu)

Miércoles 11 de febrero

Coro La esencia (David Fernández y José Manuel Pedrosa)

Comparsa Los pájaros carpinteros (Nene Cheza y el Canijo de Carmona)

Cuarteto ¡Que no vengan! (Ángel Gago y Miguel Ángel Moreno)

Chirigota Los que la tienen de mármol (José Antonio Molina y el Melli del Puerto)

Comparsa DSAS3 (Jesús Bienvenido)

Chirigota Ssshhh (Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida)

Comparsa Los invisibles (Manuel Cornejo)