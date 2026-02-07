Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Carnaval de Cádiz

Semifinales COAC 2026: ¿Cuándo cantan el Bizcocho, Martínez Ares, Bienvenido, Gago o Yuyu? Orden de actuación de la semifinal

El jurado ha decidido pasar a la tercera fase del Concurso a siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y tres cuartetos que lucharán por un puesto en la Gran Final

La comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', en su pase de cuartos de final.

La comparsa de Jesús Bienvenido, 'DSAS3', en su pase de cuartos de final. / JOSÉ MARÍA REYNA (AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ)

Carlos Doncel

Carlos Doncel

El jurado ha dado ya su veredicto anunciando las 30 agrupaciones que pasan a las semifinales de este COAC 2026, que se celebra entre el domingo 8 y el miércoles 11 de febrero. Así, este es el orden de actuación de los siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y tres cuartetos que van a cantar en las tablas del Gran Teatro Falla para luchar por un puesto en la Gran Final:

Domingo 8 de febrero

Coro El sindicato (Julio Pardo Carrillo, Antonio Rivas y el Canijo de Carmona)

Chirigota Los hombres de Paco (Javi el Ojo, Sergio Guillén el Tomate y Alejandro Helmo)

Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada (Antonio Beiro, David Caro y Antonio Labajo)

Comparsa El manicomio (Jonathan Pérez el Jona)

Coro La ciudad perfecta (Álvaro García y Jesús Rivera)

Chirigota Los robins (Roberto Fabio Gómez y Pepe Juan Pastrana)

Comparsa La camorra (Marta Ortiz)

Chirigota Una chirigota en teoría (Miguel Ángel Llull)

Lunes 9 de febrero

Coro ADN (Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul)

Comparsa El patriota (Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul)

Cuarteto Los latin king de la calle Pasquín (Manu Peinado)

Chirigota Los antiguos (Carlos Pérez e Iván Romero)

Coro El reino de los cielos (Victoriano Cano, Fran Sevilla Pecci y Luis Alfonso Betanzos)

Comparsa Los humanos (Antonio Martínez Ares)

Chirigota Los compay (los Molina)

Comparsa Los locos (Sergio Guillén el Tomate y Antonio Pérez Piru)

Martes 10 de febrero

Coro La carnicería (Miguel Ángel García Argüez el Chapa)

Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) (los Villegas)

Comparsa OBDC Me quedo contigo (Germán Rendón)

Coro Las mil maravillas (Rubén Cao y Antonio Bayón)

Chirigota Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción) (Ale el Peluca)

Comparsa El jovencito Frankenstein (Nono Galán)

Chirigota Los que van a coger papas (José Guerrero el Yuyu)

Miércoles 11 de febrero

Coro La esencia (David Fernández y José Manuel Pedrosa)

Comparsa Los pájaros carpinteros (Nene Cheza y el Canijo de Carmona)

Cuarteto ¡Que no vengan! (Ángel Gago y Miguel Ángel Moreno)

Chirigota Los que la tienen de mármol (José Antonio Molina y el Melli del Puerto)

Comparsa DSAS3 (Jesús Bienvenido)

Chirigota Ssshhh (Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida)

Noticias relacionadas y más

Comparsa Los invisibles (Manuel Cornejo)

