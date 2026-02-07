Carnaval de Cádiz
Semifinales COAC 2026: ¿Cuándo cantan el Bizcocho, Martínez Ares, Bienvenido, Gago o Yuyu? Orden de actuación de la semifinal
El jurado ha decidido pasar a la tercera fase del Concurso a siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y tres cuartetos que lucharán por un puesto en la Gran Final
El jurado ha dado ya su veredicto anunciando las 30 agrupaciones que pasan a las semifinales de este COAC 2026, que se celebra entre el domingo 8 y el miércoles 11 de febrero. Así, este es el orden de actuación de los siete coros, 10 comparsas, 10 chirigotas y tres cuartetos que van a cantar en las tablas del Gran Teatro Falla para luchar por un puesto en la Gran Final:
Domingo 8 de febrero
Coro El sindicato (Julio Pardo Carrillo, Antonio Rivas y el Canijo de Carmona)
Chirigota Los hombres de Paco (Javi el Ojo, Sergio Guillén el Tomate y Alejandro Helmo)
Cuarteto Crónica de una muerte más que anunciada (Antonio Beiro, David Caro y Antonio Labajo)
Comparsa El manicomio (Jonathan Pérez el Jona)
Coro La ciudad perfecta (Álvaro García y Jesús Rivera)
Chirigota Los robins (Roberto Fabio Gómez y Pepe Juan Pastrana)
Comparsa La camorra (Marta Ortiz)
Chirigota Una chirigota en teoría (Miguel Ángel Llull)
Lunes 9 de febrero
Coro ADN (Luis Rivero y Juan Manuel Moreno Gandul)
Comparsa El patriota (Jesús Gómez, Fran Ramos y Juan Manuel Moreno Gandul)
Cuarteto Los latin king de la calle Pasquín (Manu Peinado)
Chirigota Los antiguos (Carlos Pérez e Iván Romero)
Coro El reino de los cielos (Victoriano Cano, Fran Sevilla Pecci y Luis Alfonso Betanzos)
Comparsa Los humanos (Antonio Martínez Ares)
Chirigota Los compay (los Molina)
Comparsa Los locos (Sergio Guillén el Tomate y Antonio Pérez Piru)
Martes 10 de febrero
Coro La carnicería (Miguel Ángel García Argüez el Chapa)
Chirigota Piensa mal y acertarás (Los desconfiaos) (los Villegas)
Comparsa OBDC Me quedo contigo (Germán Rendón)
Coro Las mil maravillas (Rubén Cao y Antonio Bayón)
Chirigota Los amish del mono fuimos a por piononos (La decepción) (Ale el Peluca)
Comparsa El jovencito Frankenstein (Nono Galán)
Chirigota Los que van a coger papas (José Guerrero el Yuyu)
Miércoles 11 de febrero
Coro La esencia (David Fernández y José Manuel Pedrosa)
Comparsa Los pájaros carpinteros (Nene Cheza y el Canijo de Carmona)
Cuarteto ¡Que no vengan! (Ángel Gago y Miguel Ángel Moreno)
Chirigota Los que la tienen de mármol (José Antonio Molina y el Melli del Puerto)
Comparsa DSAS3 (Jesús Bienvenido)
Chirigota Ssshhh (Antonio Álvarez el Bizcocho y Pablo de la Prida)
Comparsa Los invisibles (Manuel Cornejo)
- Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
- La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
- Lucía Fernández, la ingeniera de Granada que aspira a controlar el tráfico a través de fibras ópticas bajo el asfalto
- Santiago García, hidrogeólogo: 'En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual
- La borrasca Marta en Sevilla y Andalucía, en directo | Última hora de la alerta de la Aemet por viento y lluvia, y riesgo de inundaciones graves
- ¿Cuándo dejará de llover en Andalucía? Lo que dice la Aemet
- Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
- La borrasca Marta llega el sábado a Andalucía con lluvias muy intensas y nuevos avisos activados por la Aemet