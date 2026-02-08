Andalucía
Reabre la carretera de Zahara de los Atunes tras el corte por desprendimientos de rocas
La Guardia Civil y el Servicio de Carreteras han trabajado en la zona desde primera hora de este domingo para poder restablecer el tráfico por la tarde
La carretera A-2231, justo a la altura de la entrada de Zahara de los Atunes, ha permanecido cortada desde el pasado sábado por la tarde "por desprendimientos de rocas y acumulación de agua", según ha informado el Ayuntamiento de esta localidad. Tras los efectos de la borrasca Marta en la zona, Guardia Civil y el Servicio de Carreteras han trabajando en este punto desde primera hora de este domingo para restablecer el tráfico, que se ha recuperado en ambos sentido alrededor de las 18:45.
"La Red de Carreteras de la Junta de Andalucía, a través del Servicio de Conservación de Carreteras, ha iniciado este domingo los trabajos de limpieza y retirada de piedras en la carretera A-2231, vía principal que une Zahara de los Atunes con Barbate", ha detallado el Consistorio zahareño a través de redes. Un enclave en el que también se han desplegado efectivos de la Benemérita, que han colaborado en estas labores.
Así, una vez finalizados los trabajos y tras comprobar el buen estado del firme, se ha procedido a reabrir la vía al tráfico en la tarde de este domingo, según fuentes oficiales consultadas por El Correo de Andalucía. Todo ello, después de más de un día con el cierre total de la A-2231, que ha provodado que a los vecinos de la localidad solo tuvieran la vía hacia La Zarzuela -en el término municipal de Tarifa- como única salida.
